Las sedes del Govern cuelgan la lona con motivo del Día Internacional de la Mujer - CAIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha colgado en sus sedes la lona con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año lleva por lema 'La igualdad es el partido clave'.

Así, desde este viernes las fachadas del Consolat de Mar, de las Consellerias y del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) cuentan con esta lona en sus fachadas.

La acción se enmarca en el programa de actividades y actos que el Ejecutivo autonómico ha organizado para conmemorar el 8M. Precisamente, este viernes se ha celebrado una jornada para profesionales titulada 'Mujeres, actividad física y deportiva'.

Las actividades de este año se enfocan en reivindicar el papel de las mujeres en los ámbitos de la actividad física y el deporte. Por ello, el lema de la campaña es 'La igualdad es el partido clave' y está protagonizada por la futbolista Cata Coll y la jugadora de baloncesto Alba Torrens.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, subrayaron en la presentación del programa que este es "sólido, diverso y que busca tener un impacto real en la sociedad".

ACTIVIDADES

Las actividades continúan esta tarde en la Biblioteca Can Sales (19.00 horas) con la presentación del libro 'La nedadora. Una història inspirada en Tita Llorens', a cargo de la nadadora menorquina.

El próximo jueves, 11 de marzo, el Cesag acogerá una mesa redonda sobre la mujer en los deportes masculinizados a las 12.00 horas. Participarán la delegada del RCD Mallorca, Anabel Soto, la motociclista Pakita Ruiz, la pescadora submarina Malen Sart, la jugadora de rugby Marta Lliteras y la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Baleares (Colef), Carmina Vera.

Otras actividades son el concurso de fotografía 'Mujer y deporte', una actividad deportiva para mujeres en la prisión titulada 'Tornar a tu', una actividad reivindicativa 'DJDones', así como la iluminación de color violeta de espacios deportivos emblemáticos de todas las Islas.

Finalmente, el IBDona prepara un reportaje documental sobre mujeres deportivas de Baleares en formación de alto nivel en el que jóvenes del Centro de Tecnificación Deportiva del archipiélago explican su recorrido y experiencia.