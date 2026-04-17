La Seguridad Social registra en Baleares 603.107 afiliados en la primera quincena de abril, un 13% más

Archivo - Un hombre con una máquina excavadora, trabaja en una obra. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha alcanzado en Baleares los 603.107 afiliados en la primera quincena de abril, un 13% más que el mes anterior, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De media, a lo largo de toda la quincena el número de afiliados a la Seguridad Social en Baleares se sitúa en 591.983.

En toda España, La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 242.954 ocupados (+1,1%) en la primera quincena de abril (del 31 de marzo al 15 de abril), hasta sumar máximos históricos de 22.103.509 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"El dinamismo de nuestro mercado de trabajo es aún mayor al inicio de abril, cuando hemos batido un récord sin precedentes al alcanzar los más de 22,1 millones de afiliados en la serie diaria", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 490.733 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de abril, en la que ha tenido lugar la Semana Santa, se cerró con 22.023.984 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 50.989 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 519.226 ocupados en el último año.

Según el Ministerio, el número total de afiliados ha aumentado en 1.183.580 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.736.088 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.