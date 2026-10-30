La Seguridad Social tramitó 10.484 permisos por nacimiento y cuidado de menor en Baleares hasta septiembre

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PALMA/MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha tramitado 10.484 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Baleares en los primeros nueve meses de 2026, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de prestaciones en las Islas, 4.689 corresponden al primer progenitor y 6.172 al segundo progenitor. La duración media de estas prestaciones fue de 115,41 días.

En cuanto al gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año, ha indicado que fue de 97,4 millones de euros.

El número de excedencias dadas de alta en estos nueve meses del año en Baleares ha sido de 1.325, lo que supone 26 excedencias más que en el mismo periodo del año anterior, un aumento del 2%. Asimismo, el 79% de estas excedencias corresponden a mujeres (1.041) y el 21%, a hombres (284).