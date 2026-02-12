PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis películas baleares formarán parte de las secciones oficiales del Festival de Málaga, según ha informado este jueves la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Entre las obras seleccionadas destaca el estreno nacional del film 'La carn', un largometraje con financiación del Instituto de Industrias Culturales de Balears (ICIB) que, dirigido por el mallorquín Joan Porcel, estará presente en la sección dedicada al cine de naturaleza experimental.

Además, otras obras de las Islas formarán parte de la sección de cortometrajes documentales como la propuesta de Javier Lerín 'Los días azules', y 'El ressò de la mirada', de Carles Bover.

En cuanto a cortometrajes de ficción, las películas de Baleares serán 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra', de la menorquina Olivia Declán, y 'Angoixa', bajo la doble firma creativa de Daniel Ináñez y Andreu Fullana.

En las secciones no competitivas, se integrará en la programación del Festival de Málaga el largometraje 'Mallorca Confidencial', dirigido por David Ilundain y coproducido por Cinètica Produccions.

La Conselleria ha destacado que el audiovisual autonómico participará también en la vertiente industrial del Festival propio evento. Así, los cineastas del archipiélago dispondrán de apoyo institucional para impulsar sus proyectos audiovisuales y sus conexiones industriales.