La Semana de la Arquitectura contará con una exposición virtual, una ruta sobre el mundo andalusí y un ciclo de cine - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) ha programado una exposición virtual, una ruta sobre el mundo andalusí y un ciclo de cine en el marco de la Semana de la Arquitectura, que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre.

El decano del Coaib, Bernat Nadal, ha explicado que con estas actividades se busca ofrecer espacios de encuentro y reflexión alrededor de la arquitectura y divulgar la arquitectura de Mallorca.

La programación, según ha informado el colegio profesional en un comunicado, comenzará con la exposición virtual 'La memòria dels casals de Palma', que se inaugurará el 5 de octubre en la biblioteca del Coaib.

El martes 6 de octubre será el turno de la ruta 'Arquitectura de s'aigo Al-Mayurqa', centrada en la relación entre el agua y la configuración urbana en el mundo andalusí y a cargo de los arqueólogos Jaume Deyà y Plàcid Pérez.

El miércoles 7 de octubre, dentro del ciclo de cine y arquitectura del Coaib, se proyectará en el patio de su sede el filme 'Architecte', de Stéphane Demoustier. El día siguiente estará protagonizado por la conferencia 'Relat d'una recerca: origen històric de la casa mallorquina de tres buits', a cargo de Carlos García Delgado.

El viernes continuará el programa del Cicle Premis Arquitectura Mallorca 2023-2025 con el homenaje a Xisco Pizà y una visita al Casal Balaguer con la conferencia 'Entrades de llum'. El sábado 10 de octubre finalizará la programación con un itinerario por diferentes obras premiadas como la Escoleta de Muro, la Casa Colònia de Sant Pere y la Bodega Alaró.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha remarcado que el campo de acción de las entidades colegiales "engloba un contexto muy amplio, en el que no pueden faltar la formación, la divulgación y la transmisión de conocimientos, tanto entre los componentes del sector como entre la población en general".