Semana Santa 2026 en Palma: horario y recorrido de la procesión de Sant Crist de la Sang

Archivo - El Cristo de la Sangre durante la misa del Jueves Santo en la Iglesia de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de la Semana Santa 2026 en Palma llegan este jueves a uno de sus puntos álgidos con la tradicional procesión del Sant Crist de la Sang, una de las más veneradas por los fieles mallorquines.

La procesión del Jueves Santo arrancará a las 19.00 horas desde la Iglesia de la Anunciación y discurrirá por la plaza y la Costa de l'Hospital, la Costa de la Sang, la Rambla, la calle Oms, la calle Sant Miquel, la plaza Major, la plaza del Marqués del Palmer, la calle Colón, la plaza de Cort y la calle Palau Reial para finalizar en la Catedral.

El Crist de la Sang es uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de Palma, en la que participan 33 cofradías y que seguirá con más procesiones y celebraciones litúrgicas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de la procesión del Crist de la Sang que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

Se trata de la procesión que acostumbra a estar más concurrida de la Semana Santa palmesana, por lo que lo que las afectaciones de tráfico en el centro de la ciudad durante la tarde y la noche serán de entidad.

El dispositivo estará activo entre las 19.00 y las 02.00 horas, periodo en el que se llevarán a cabo cortes de circulación progresivos al paso de la comitiva.

Además, se establecerán restricciones significativas en algunos de los principales accesos al centro, con el cierre total de la calle Conqueridor, el corte de la plaza de Joan Carles I en dirección a la calle de la Unió y la interrupción del tráfico en Via Roma en sentido hacia La Rambla.

Con motivo de este evento, todas las líneas de la EMT que circulan por el centro serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure la procesión.