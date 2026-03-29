Palma desplegará a partir del lunes un dispositivo especial por las procesiones de Semana Santa

Archivo - Procesión del Cristo de la Sangre. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial con motivo de las procesiones de Semana Santa que tendrán lugar en Palma a partir de este lunes.

Según ha informado el Consistorio, el lunes, 30 de marzo, habrá varias interrupciones a la circulación entre las 20.15 y las 00.00 horas debido a las cuatro procesiones previstas para este día.

Por un lado, en el casco antiguo tendrá lugar la 'Processó del Sant Crist de l'Agonia' entre las 20.30 y las 00.00 horas. Durante este periodo se realizarán retenciones en el tráfico progresivos al paso de la comitiva, que partirá del Convent de Santa Clara y recorrerá las calles de la Puresa, Morei, Can Fortuny, del Call, del Sol, la Pelleteria, Monti-Sion y Santa Clara, para luego regresar al punto de partida.

Igualmente, en la misma zona, desde las 20.15 hasta las 00.00 horas se celebrará la 'Processó de Nostra Senyora de l'Esperança', la cual generará restricciones en la calle del Conqueridor, cerrada en dirección a la plaza de Cort, así como en la calle Temple, en la que los vehículos serán desviados hacia la calle Socors.

Por otro lado, en la zona de la Llotja y Santa Creu transcurrirá la 'Processó del Sant Crist dels Boters' entre las 21.00 y las 24.00 horas con afectaciones a la circulación de vehículos progresivos a lo largo de su itinerario. La procesión tiene previsto salir de la iglesia de Sant Joan de Malta y seguir por la Llotja de Mar, la plaza de la Drassana, las calles Sant Pere, Sant Llorenç, la Costa de Santa Creu, Sant Feliu, Montenegro y Sant Joan, para regresar al punto de origen.

La última procesión del lunes será la 'Processó del Buen Perdón', por la que quedarán restringidas temporalmente la circulación de algunas vías de la zona de Hostalets y Jacint Verdaguer entre las 20.30 y las 24.00 horas.

MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

En previsión a las afectaciones de tráfico del martes día 31 de marzo, entre las 20.30 y las 23.30 horas se celebrará la 'Processó de la Verge del Carme' en la zona de Es Molinar.

Por este motivo, habrá interrupciones a la circulación de vehículos durante el desarrollo de esta procesión, cuyo itinerario se iniciará en la iglesia del Remei del Molinar y discurrirá por las calles Aurora Picornell, Manuel Bordoy, Son Fleixes, Cardenal Cerdà, Joan Nicolau i Barceló, la calle Llucmajor, Romaguer, el Passeig del Born del Molinar, Vicari i Joaquim Fuster, para regresar a Aurora Picornell y concluir en la plaza de l'Hospital. Durante el trayecto, el camino de Llucmajor se verá afectado por cortes puntuales.

Por otro lado, en el centro de Palma entre las 21.00 y las 23.30 horas, tendrá lugar la 'Processó de la Verge Dolorosa', que implicará cortes de tráfico en varios de los principales accesos a la zona. En concreto, se cerrará la circulación en el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, en la plaza de la Reina hacia Joan Carles I y en Via Roma en dirección a La Rambla.

Las celebraciones de Semana Santa continuarán con la celebración de tres procesiones el miércoles 1 de abril. Por un lado, entre las 20.30 y las 23.30 horas, tendrá lugar la 'Processó del Crist de la Santa Creu', que provocará interrupciones de tráfico en el entorno de Santa Creu y la Llotja.

Por otro lado, desde las 21.00 y las 23.30 horas se celebrará la 'Processó del Camí de Getsemaní', que causará restricciones temporales a la circulación entre la zona de Hostalets y la Soledat.

También, se celebrará en el centro la 'Processó de Nuestro Padre Jesús de la Humildad' entre las 20.00 y las 01.10 horas. Al igual que en el resto de las procesiones, se producirán cierres de tráfico progresivos a lo largo de todo el itinerario, que se iniciará en la calle Sant Miquel y continuará por la plaza del Olivar, Josep Tous i Ferrer, Velázquez, Volta de la Mercè, plaza de la Mercè, Can Vatlori, Can Espanya, plaza del Banc de s'Oli, Can Estade, d'en Rubí, nuevamente Sant Miquel, Costa de sa Pols, La Rambla, Oms, y regreso a Sant Miquel.

Durante el desarrollo de esta procesión, las líneas de la EMT afectadas serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Mayor por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure el paso de la comitiva.

JUEVES SANTO

El jueves 2 de abril tendrá lugar en Palma la 'Processó del Sant Crist de la Sang', la más concurrida de la Semana Santa, lo que implicará importantes afectaciones de tráfico en el centro de la ciudad durante la tarde y la noche.

El dispositivo estará activo entre las 19.00 y las 02.00 horas, periodo en el que se llevarán a cabo cortes de circulación progresivos al paso de la comitiva.

Además, se establecerán restricciones significativas en algunos de los principales accesos al centro, con el cierre total de la calle Conqueridor, el corte de la plaza de Joan Carles I en dirección a la calle de la Unió y la interrupción del tráfico en Via Roma en sentido hacia La Rambla.

Con motivo de este evento, todas las líneas de la EMT que circulan por el centro serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure la procesión.

VIERNES SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Con motivo del Viernes Santo, día 3 de abril, se celebrará en Palma la 'Processó del Sant Enterrament', por la que habrá restricciones de tráfico en el centro de la ciudad entre las 19.00 y la 01.30 horas.

En concreto, la calle Conqueridor permanecerá cerrada en dirección a la plaza de Cort, mientras que en la calle Antoni Planas i Franch se desviará el tráfico hacia la calle Mateu Enric Lladó.

La procesión partirá de la basílica de Sant Francesc y recorrerá las calles Cadena, Colom, Bosseria, la plaza d'en Coll, Galera, Corderia, la plaza de la Quartera, Esparteria, la plaza del Mercadal, Travessa d'en Ballester, Socors y la plaza de Llorenç Bisbal.

El domingo 5 de abril, coincidiendo con el final de las celebraciones de Semana Santa, tendrán lugar en Palma dos procesiones por las que se producirán interrupciones a la circulación de vehículos en la zona de La Vileta y en el centro de la ciudad, principalmente durante la mañana.

La primera tendrá lugar entre las 08.30 y las 10.30 horas en el barrio de La Vileta la 'Processó de l'Encontre', que ocasionará cortes de tráfico progresivos al paso de la comitiva.

Posteriormente, entre las 11.00 y las 12.30 horas, transcurrirá en el centro de Palma la 'Processó del dia de Pasqua', que también implicará restricciones a la circulación.

En este caso, se cortará la calle Conqueridor en dirección a la plaza de Cort, además de cortes puntuales al paso de la procesión por su itinerario, que se iniciará en la calle Santa Eulàlia y continuará por Argenteria, Bosseria, Colom y la plaza de Cort, para regresar nuevamente al punto de inicio.