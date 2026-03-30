Semana Santa 2026 en Palma: horarios y recorrido de las cuatro procesiones del Lunes Santo

Archivo - Varios cofrades en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Palma vivirá este lunes una nueva jornada de las festividades de la Samana Santa de 2026 con la celebración de las cuatro procesiones del Lunes Santo.

La primera será la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, que saldrá a las 20.15 horas desde la Basílica de Sant Francesc. Desde ahí recorrerá la plaza de Sant Francesc, la calle Sant Francesc, la plaza Santa Eullia, la calle Cadena, la plaza de Cort,la calle Colón, la call de la Bosseria y la plaza d'en Coll,

Seguirá por las calle de la Galera y de la Corderia, la plaza de la Quartera, la calle de l'Esparteria, la plaza del Mercadal, la calle de la Ferreria, la plaza de Sant Antoni, la calle Socors, la calle de la Gerreria, la plaza Quadrado y la calle de Can Troncoso para finalmente regresar a la plaza de Sant Francesc y entrar de nuevo en la Basílica de Sant Francesc.

La segunda será la procesión del Santo Cristo de la Agonía, que partirá a las 20.30 horas del Convento de Santa Clara y recorrerá las calles Santa Clara, de la Puressa, d'en Morei, de Can Fortuny y del Call para regresar al covento.

A la misma hora arrancará la procesión del Buen Perdón, que saldrá desde la parroquia del Sagrado Corazón. Recorrerá las calles Reina Violant, Nunó Sanç, Son Vntallol y Jacint Verdaguer para finalmente acabar en la plaza Santa Elisabt y regresar a la iglesia.

A las 21.00 horas será el turno de la procesión del Sant Crist dels Boters, que saldrá de la iglesia de Sant Joan de Malta para recorrer la calle Sant Joan, la calle de la Llotja, la plaza de la Drassana, la calle Sant Pere, la calle Sant Llorenç, la Costa de Santa Creu, la calle Sant Feliu, la calle Montenegro y la calle Sant Joan para finalizar en el punto de partida.

La Semana Santa de Palma, en la que participan 33 cofradías, ya vivió su pistoletazo de salida el pasado viernes con la procesión de los Estendarts, siguió con la del Domingo de Ramos y seguirá a lo largo de la semana con más procesiones y celebraciones litúrgicas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de las procesiones del Lunes Santo que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses entre las 20.15 y las 00.00 horas.

Por un lado, en el casco antiguo tendrá lugar la procesión Santo Cristo de la Agonía entre las 20.30 y las 00.00 horas. Durante este periodo se realizarán retenciones en el tráfico progresivos al paso de la comitiva, que partirá del Convent de Santa Clara y recorrerá las calles de la Puresa, Morei, Can Fortuny, del Call, del Sol, la Pelleteria, Monti-Sion y Santa Clara, para luego regresar al punto de partida.

Igualmente, en la misma zona, desde las 20.15 hasta las 00.00 horas se celebrará la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, la cual generará restricciones en la calle del Conqueridor, cerrada en dirección a la plaza de Cort, así como en la calle Temple, en la que los vehículos serán desviados hacia la calle Socors.

Por otro lado, en la zona de la Llotja y Santa Creu transcurrirá la procesión del Sant Crist dels Boters entre las 21.00 y las 00.00 horas con afectaciones a la circulación de vehículos progresivos a lo largo de su itinerario. La procesión tiene previsto salir de la iglesia de Sant Joan de Malta y seguir por la Llotja de Mar, la plaza de la Drassana, las calles Sant Pere, Sant Llorenç, la Costa de Santa Creu, Sant Feliu, Montenegro y Sant Joan, para regresar al punto de origen.

La última procesión del lunes será la 'Processó del Buen Perdón', por la que quedarán restringidas temporalmente la circulación de algunas vías de la zona de Hostalets y Jacint Verdaguer entre las 20.30 y las 00.00 horas.