Semana Santa en Palma: cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el Domingo de Ramos

Archivo - Varios cofrades desfilan en la procesión del Cristo de la Sangre. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial con motivo de varios actos programados a partir de este fin de semana tanto relacionados con la Semana Santa como otros ámbitos.

Por un lado, según ha informado el Consistorio en nota de prensa, con motivo de la carrera nocturna Herbalife Night Run Mallorca organizada para el sábado 28 de marzo, se producirán cortes de tráfico en la zona de Son Moix y La Vileta entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Durante el evento deportivo, estarán cerrados al tráfico el Camí del Reis en el tramo comprendido entre Son Moix y la rotonda de Miquel Lladó; el Camí de la Vileta en el trayecto entre el Camí dels Reis y el Camí de Son Puig; el Camí de Son Puig entre la rotonda del Camí dels Reis y la de Miquel Lladó; y la calle Miquel Lladó quedará completamente cerrada.

El domingo, desde primera hora de la mañana, entre las 08.00 y las 11.00 horas con motivo de la celebración de la 5ª Vuelta Suzuki Tecnicars, que tendrá lugar en la Gran Via d'Asima, la circulación en un tramo del Polígono de Son Castelló permanecerá cerrada para la concentración de participantes.

También, el evento obligará al cierre del tramo comprendido entre las calles Gremi de Boneters y Gremi de Sucrers i Candelers.

Ese mismo día por la tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas, con motivo de la manifestación programada, la zona afectada será Avenidas entre las 18.00 y las 21.00 horas aproximadamente.

El itinerario de la concentración empezará en la plaza de Pere Garau y seguirá por Francesc Manuel de los Herreros, Nuredduna, la avenida de Alexandre Rosselló, plaza España, Sant Miquel, plaza Mayor, Colon, plaza de Cort, Conqueridor, plaza de la Reina, Paraires y calle de la Constitución.

En cuanto a las restricciones y desvíos por este acto, se ocupará la calzada de Avenidas. Por su parte, el tráfico se desviará por el túnel de General Riera en dirección a Antoni Marquès. En sentido antihorario se mantendrá la circulación habitual.

También se cerrarán las salidas de los aparcamientos de Comte Sallent en sentido plaza de España; y el de plaza España quedará cerrada la salida en dirección hacia Avenidas.

En cuanto a la EMT, a causa de la carrera 'Herbalife Night Run', entre las 19.00 y las 21.00 horas aproximadamente, se verá afectada la línea 8 (Son Roca-Sindicat), que finalizará su ruta en la rotonda con Camí dels Reis, en una parada provisional.

Por otro lado, la línea 7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida) sufrirá restricciones al paso de la carrera por la rotonda de Camí de Son Rapinya, aunque proseguirá posteriormente la ruta habitual.

El domingo, con motivo de la manifestación convocada en el centro de Palma, entre las 18.00 y las 21.30 horas aproximadamente circularán desviadas las líneas A1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L10, L12, L24, L14, L16, L22, L23, L25, L33, L35, L46 y L47.

Durante este intervalo de tiempo, quedarán sin servicio las paradas 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982 y 7.

CELEBRACIÓN DE PROCESIONES DE SEMANA SANTA

En el marco del programa de procesiones de Semana Santa que recorrerán gran parte del centro de la ciudad a partir del domingo día 29 de marzo hasta el domingo día 5 de abril, también la Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico para estos días.

Este domingo, Domingo de Ramos, se celebra la 'Processó dels Rams' entre las 10.45 y las 11.30 horas y durante el recorrido se producirán restricciones temporales a la circulación por las calles Aurora Picornell, Vicari Joaquim Fuster, Santueri, de la Ventada, la plaza de la Font y calle Cortecera.

También el domingo por la tarde, entre las 18.00 y las 21.30 horas, se celebrará la 'Processó de l'entrada de Jesús a Jerusalem', que ocasionará nuevas afectaciones al tráfico en el centro de Palma.

Se cerrarán los accesos desde el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, la plaza de la Reina en dirección a Joan Carles I y la Rambla en dirección a Joan Carles I.

El recorrido de la procesión seguirá las calles Sant Jaume, plaza de Joan Carles I, Passeig del Born, Sant Feliu, Sant Gaietà, Can Asprer, Jaume III, Baró de Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire y Concepció.

La procesión del Domingo de Ramos por el centro afectará a las líneas L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral) entre las 18.00 y las 21.30 horas aproximadamente. Durante este tiempo quedarán sin servicio las paradas 7,986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.