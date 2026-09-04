La senadora en Pitiusas se compromete a trabajar con Tráfico para implementar medidas como radares fijos en Formentera

La senadora de Eivissa y Formentera, Neus Massanet, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Eivissa y Formentera, Neus Massanet, se ha reunido con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y se ha comprometido a trabajar con la Dirección General de Tráfico para implementar diferentes medidas, como la instalación de radares fijos.

Massanet se ha interesado por las medidas que se aplican en Formentera planteando la importancia de analizar los datos de los radares pedagógicos y estudiar, a partir de los resultados, otras actuaciones que puedan contribuir a reducir la velocidad y prevenir accidentes.

Sobre la entrada en funcionamiento del radar de vigilancia marítima de la Mola, Massanet ha señalado que el objetivo de cualquier refuerzo de los sistemas de detección debe ser anticipar las emergencias y salvar vidas en el mar.

Según ha informado la senadora en un comunicado, en el encuentro también se ha defendido la necesidad de usar todas las herramientas disponibles para dar respuesta a las dificultades en la isla para acceder a una vivienda digna, incluidas las medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda. En este sentido, el presidente insular ha explicado que el Govern ha hecho llegar al Consell un estudio que cuestiona la efectividad de la medida, por lo que le será entregado a la senadora para poder analizarlo.

Ambos han abordado la posibilidad de utilizar la carpa de la Savina en la atención a menores migrantes, aunque la senadora ha recordado que los menores siguen un circuito específico de protección diferenciado de los adultos.

Massanet ha destacado la importancia de avanzar a largo plazo en el proyecto del centro de menores previsto por el Consell al defender que no se puede limitar "a poner parches cada vez que se produce una situación de saturación".