La senda de déficit entre 2026 y 2028 permitirá a Baleares contar con un margen fiscal de 153,4 millones de euros

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senda de déficit para el periodo 2026-2028 comunicada este lunes a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) permitirá a Baleares contar con un margen fiscal de 153,4 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que Hacienda ha planteado este lunes un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028, lo que supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, el beneficio de esta nueva senda de déficit para el archipiélago será de 49,1 millones en 2026 que podrán ser utilizados "para reforzar los servicios sociales".

En 2027 el margen fiscal subirá a los 51,1 millones de euros, y en 2028 alcanzará los 53,2 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la comunidad autonómica disponer de 153,4 millones de euros extra "que podrá destinar al Estado del Bienestar".

MÁS DE 3.000 MILLONES EN ENTREGAS A CUENTA

Otra de las cuestiones debatidas en el CPFF que ha tenido lugar este lunes en Madrid ha sido la revisión al alza de las entregas a cuenta que recibirán las comunidades en el ejercicio 2026, que ascienden a un total de 157.730 millones de euros y superan en un 7% a las de este año.

Esta cifra ha sido revisada al alza con respecto a la anunciada el pasado mes de julio "por el buen comportamiento de la economía española".

Así, en el caso de Baleares sus entregas a cuenta crecerán hasta los 3.167 millones de euros --en julio se habló de 3.152 millones--, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto a este 2025.

A esta revisión de las entregas a cuenta, ha indicado la Delegación del Gobierno, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024.

En su conjunto, el archipiélago recibirá en recursos del sistema de financiación 4.206 millones de euros, un 4,6% más que en el ejercicio anterior.