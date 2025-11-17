Montero se compromete con las CCAA a presentar un nuevo modelo de financiación en los próximos dos meses

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Así lo han adelantado los consejeros que han estado presentes en la reunión de este lunes en el Ministerio de Hacienda, donde algunos dirigentes 'populares' se han quejado de que Montero ha hablado de combinar la multilateralidad con la bilateralidad.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))