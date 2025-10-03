Septiembre fue un mes muy cálido en Baleares con una anomalía de 1ºC por encima de la media y normal en precipitaciones

Archivo - Turistas por las calles de Peguera. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha calificado el mes de septiembre como "muy cálido" en Baleares, con una temperatura media de 23ºC lo que supone una anomalía de 1ºC, y "normal" en cuanto precipitaciones, ya que cayeron 67 litros por metro cuadrado cuando el promedio son 61.

Por islas ha sido "muy cálido" en Mallorca --23ºC de media y +1,2ºC de diferencia--, Ibiza --24ºC y +1ºC-- y Formentera --25ºC y +1ºC--, mientras que en Menorca --23ºC y +0,9ºC-- ha sido "cálido", según el balance mensual de la agencia.

Las temperaturas más altas del mes por islas se vivieron Petra, Es Mercadal --36ºC y 34ºC respectivamente, el día 7 de septiembre--, Sant Joan de Labritja --34ºC el día 8-- y en Formentera --34ºC el día 11--.

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en Son Torrella --5ºC el día 25--, Cala Galda --12ºC el día 27--, Sant Joan de Labritja --9ºC el día 25-- y Formentera --15ºC el día 26--.

Por otra parte, el día 25 se batieron récords de temperatura mínima más baja para el mes de septiembre en Calvià --11ºC--, la Universitat de les Illes Balears --10ºC-- y Sineu --11ºC--, todas con datos desde 2008.

Las temperaturas mínimas más altas del mes se vivieron en la estación de Porto Pí e Ibiza --26ºC y 24ºC respectivamente, ambas el 8 de septiembre--, la Fortaleza de La Mola y Formentera --25ºC en las dos el 7 de septiembre--.

De este modo, en la estación de Porto Pí de Palma hubo 24 noches tropicales y dos de ellas tórridas --cuando lo normal es que haya 17 tropicales y ninguna tórrida--. En Formentera hubo 22 noches tropicales --cuando lo normal son 17--, en Banyalbufar hubo 21 noches tropicales y una tórrida --cuando lo normal son 17 y una-- y en Portocolom hubo 19 noches tropicales --cuando lo normal son 12--.

En cuanto a precipitaciones, en Menorca fue "seco" --cayeron 43 l/m2, un 27% menos-- "normal" en Mallorca --58 l/m2, un 12% menos-- y "muy húmedo" en las Pitiusas --150 l/m2 en Ibiza, un 246% más y 121 l/m2 en Formentera, un 281% más--.

La precipitación máxima diaria fue de 30 l/m2 en el Aeropuerto de Menorca, recogida el día 9 de septiembre. Se destaca también la racha de viento de 118 km/h del oeste registrada en Es Mercadal --récord de la estación con datos desde el 2008--, asociada a la tormenta que afectó a la isla el día 21.

En Mallorca, la precipitación máxima diaria se recogió en la UIB el día 9 de septiembre al llegar a 75 l/m2. La distribución en la isla fue irregular, ya que donde menos ha llovido ha sido en la Serra, el interior y el sur mientras que en el Llevant ha habido zonas muy húmedas.

La tormenta que afectó a la isla el día 9, ocasionó una racha de 99 km/h en Dic de l'Oest del oeste-noroeste --récord de la estación con datos desde el 1998--. En Calvià se registraron 91 km/h del noroeste --récord de la estación que cuenta con datos desde el 2008-- pero por los impactos se estima que las rachas pudieron superar los 120 km/h en puntos del sur de la isla.

EL DÍA 30 LLOVIÓ MÁS DEL DOBLE DE LO LLUEVE EN UN MES EN LAS PITIUSAS

En las Pitiusas hay que destacar las lluvias torrenciales acaecidas el 30 de septiembre en las, provocadas por la borrasca Ex-Gabrielle. Ese día llovió 2,3 veces lo que suele caer en todo un mes de septiembre.

En dicho contexto se batieron récords de precipitación diaria en las estaciones de Ibiza donde se recogieron 253 l/m2 --con datos desde 2015--, el aeropuerto de Ibiza con 176 l/m2 --con datos desde 1952-- y Formentera con 115 l/m2 --con datos desde 2015--. En Sant Antoni se registraron 63 km/h de racha de viento asociado a las tormentas que originaron lluvias intensas del día 30.

En total, hubo ocho días de tormenta en Mallorca y cuatro en Menorca, Ibiza y Formentera. También tres días con granizo en Mallorca y dos días de lluvias acompañadas de barro en todas las islas, cuando lo normal es que haya.

Además, se dieron seis días con brumas o nieblas en Mallorca, dos en Ibiza y uno en Menorca. Se avistaron trombas marinas en Formentera, Port d'Alcúdia y en Cala Ratjada los días 10, 23 y 24 respectivamente.

El mes de septiembre fue, en general, "poco ventoso" en el archipiélago. En el aeropuerto de Menorca hubo un día de viento fuerte, cuando lo normal son cuatro. En el aeropuerto de Ibiza hubo uno, cuando lo normal son dos y en el de Palma hubo uno, cuando lo normal son dos. En Formentera no hubo ningún día de viento fuerte. Las rachas máximas estuvieron asociadas a tormentas anteriormente mencionadas.

Además, se dieron siete días con olas de más de tres metros en Mallorca, siendo el día 22 en el que se alcanzaron olas de una altura máxima de 3,5 metros --boya de Dragonera--. En Menorca no hubo ningún día con olas de más de tres metros --boya de Mahón--.