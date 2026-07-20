Serveis Ferroviaris de Mallorca publica un libro sobre los 150 años de ferrocarril en la isla. - GOVERN

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha publicado el libro '1875-2025. 150 años de ferrocarril en Mallorca', una obra del maquinista Carlos Olmo que recorre la historia del tren en la isla desde la inauguración de la primera línea hasta la actualidad.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la publicación cuenta con una tirada de 1.000 ejemplares, de los que 600 se han editado en castellano y 400, en catalán.

La obra dedica especial atención a los últimos 30 años del ferrocarril mallorquín, coincidiendo con la asunción de las competencias ferroviarias por parte del Govern y el proceso de transformación de las infraestructuras y los servicios.

Para elaborar el libro, el autor ha combinado su experiencia como maquinista con un trabajo de investigación sobre la historia del ferrocarril de Mallorca.

La publicación se ha presentado este lunes en el edificio Términus de Palma, sede institucional de SFM, en un acto en el que han participado el gerente de la empresa pública, José Ramón Orta, y el autor de la obra, Carlos Olmo, maquinista en activo e investigador especializado en la historia del ferrocarril mallorquín.