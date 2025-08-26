El Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma atiende a 313 víctimas en 2024, un 4% más que en 2023

(I-D) El Técnico De Igualdad En El Ayuntamiento De Palma Toni Colom; La Coordinadora General De Igualdad, Patricia Pizá, Y La Regidora De Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud E Igualdad, Lourdes Roca, En Rueda De Prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma ha atendido a 313 víctimas en 2024 --168 mujeres y 145 hijos de las mujeres demandantes del servicio--, cifras que suponen un aumento del 4% en relación a 2023, año en el que el número de usuarios fue de 301.

Así lo ha informado la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, este martes, en una rueda de prensa para presentar la memoria de 2024 del Servicio de Acogida Municipal a Víctimas de Violencia Machista, en la que ha estado acompañada de la coordinadora general de Igualdad, Patricia Pizá, y del técnico de Igualdad Toni Colom.