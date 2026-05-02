El servicio de atención psicológica por acoso escolar del Govern atendió a 52 niños en 2025

Imagen de recurso de un menor triste en un centro escolar. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención psicológica por acoso escolar de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad ha atendido a un total de 150 personas en 2025, de las que 52 eran víctimas menores y el resto eran personas de su entorno.

El pasado mes de junio se inició el nuevo contrato, que mejoraba las condiciones económicas, las condiciones laborales de los profesionales y daba cobertura a las cuatro islas, según ha apuntado la Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Con esta licitación, con una inversión de casi 235.000 euro para 2025-2027, se ha logrado rebajar la lista de espera a cero, de forma que todos los niños derivados al servicio son atendidos de forma inmediata.

El Programa de tratamiento psicológico del alumnado afectado por acoso ofrece asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima y su entorno con el fin de facilitar la recuperación de los síntomas provocados por el abuso y dotarles de estrategias para prevenir futuras agresiones.