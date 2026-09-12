El servicio de limpieza del litoral de Baleares retira más de seis toneladas de residuos en agosto - CAIB

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral ha retirado durante el mes de agosto un total de 6.328 kilos de residuos de las aguas y costas de Baleares.

La media diaria de recogida se ha situado en 204 kilos de residuos, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Por islas, se han recogido 3.252 kilos en Mallorca, 1.547 kilos en Eivissa, 1.138 kilos en Menorca y 391 kilos en Formentera. Las embarcaciones de playa han retirado 3.069 kilos, mientras que las de litoral han recogido 3.258 kilos.

Los plásticos han sido, un mes más, el principal tipo de residuo retirado, con 3.192 kilos, que representan el 50% del total. A continuación se sitúan la madera, con 2.061 kilos y el 32%; otros tipos de residuos, con 714 kilos y el 11%; los residuos orgánicos, con 213 kilos y el 3%; la vegetación, con 137 kilos y el 2%, y los aceites, con ocho kilos y el 0,14%.

OTRAS ACTUACIONES DEL SERVICIO

Durante el mes de agosto, el servicio también ha llevado a cabo diversas actuaciones especiales. En Mallorca ha intervenido en cinco casos de embarcaciones a la deriva y ha retirado una boya metálica y un fragmento de casco de madera, además de rescatar una cabra viva.

En Menorca se han retirado varios troncos y una concentración de plásticos y se ha actuado ante una dispersión de gasóleo, mientras que en Eivissa y Formnetera han intervenido en un caso de una embarcación a la deriva, han retirado una balsa de trabajo, han retirado un delfín muerto, han actuado ante una dispersión de aceites.

El servicio también ha detectado un aumento de la presencia de medusas en las zonas de baño, con una recogida de entre 15 y 20 kilos de ejemplares de diferentes especies. No se ha localizado ninguna carabela portuguesa en Baleares.

Durante agosto se han recibido y atendido ocho avisos. Cinco procedían del servicio de emergencias 112 y de Salvamento Marítimo, y tres, de instituciones y particulares.