El servicio de limpieza del litoral recoge 7,6 toneladas de residuos en mayo en aguas de Baleares

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PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral ha retirado durante el mes de mayo un total de 7,6 toneladas de residuos de las aguas y costas de Baleares.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, esta cifra supone una media diaria de 245,14 kilos retirados por las 23 embarcaciones que integran el dispositivo de limpieza, compuesto por 15 embarcaciones de playa y ocho de litoral.

Mallorca fue la isla que registró el mayor volumen de recogida, con 3.693 kilos, lo que representa cerca de la mitad del total retirado en el conjunto del archipiélago. Le siguieron Menorca, con 1.942 kilos; Eivissa, con 1.524 kilos; y Formentera, con 438 kilos.

Por tipología de embarcación, las unidades de litoral recogieron 4.888 kilos, mientras que las de playa retiraron 2.711 kilos. Ambos tipos de embarcación operaron diariamente a lo largo del mes con el objetivo de retirar residuos flotantes y contribuir a la conservación ambiental del litoral balear.

En cuanto a los materiales recogidos, las maderas constituyeron el principal residuo retirado, con un 56,48% del total. Les siguieron los plásticos, que representaron un 39,29%, y la vegetación, con un 1,96%. El resto correspondió a otros residuos de diversa naturaleza.

Además de las labores ordinarias de limpieza, las embarcaciones realizaron varias actuaciones especiales. En Mallorca se retiraron restos de vegetación, troncos y maderas flotantes, además de prestar apoyo a dos embarcaciones a la deriva. En Menorca se recogieron diversos troncos de gran tamaño. En Eivissa se retiró una serpiente localizada en el mar y una tabla procedente de una embarcación y en Formentera se recogieron diversos restos de madera y residuos plásticos flotantes.

Durante el mes de mayo se atendieron cinco avisos, de los cuales tres fueron gestionados en colaboración con Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112, mientras que los otros dos procedieron de instituciones y particulares.

La campaña de limpieza del litoral, coordinada por PortsIB, continuará activa hasta el próximo 30 de septiembre.