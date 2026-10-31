El Servicio de Limpieza del Litoral retira 34,2 toneladas de residuos entre mayo y septiembre - CAIB

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Limpieza del Litoral, coordinado por PortsIB, ha retirado 34,2 toneladas de residuos de las aguas y costas de Baleares durante la temporada de 2026, entre mayo y septiembre.

La campaña se ha desarrollado con cinco meses de trabajo efectivo y un dispositivo de 23 embarcaciones, 15 de tipo playa y ocho de tipo litoral, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa.

El servicio ha trabajado para preservar la calidad ambiental de las aguas costeras y las zonas de baño, así como para contribuir a la seguridad de la navegación mediante la retirada de residuos y elementos peligrosos.

Por islas, Mallorca ha registrado el mayor volumen de recogida, con 17,5 toneladas, seguida de Eivissa, con 7,9; Menorca, con 6,7, y Formentera, con 2 toneladas. Las embarcaciones de playa han retirado 16 toneladas, mientras que las de litoral han recogido 18,1 toneladas.

En Mallorca, los municipios con mayor volumen de residuos retirados han sido Felanitx (2,8 toneladas); Pollença (2,3); Santanyí (2,1) y Andratx (2,1). A continuación se sitúan Manacor (1,3) y Alcúdia (1,1).

Por otro lado, en Menorca, Ciutadella ha encabezado la recogida con 1,8 toneladas, seguida de Maó, con poco más de una tonelada, y Es Mercadal, con 988 kilos.

En Eivissa, Sant Josep de sa Talaia ha concentrado el mayor volumen, con 5,1 toneladas, por delante de Sant Antoni de Portmany (1).

El plástico y la madera han sido los principales materiales recogidos, con 15,8 y 12,5 toneladas, respectivamente. También se han retirado 3,1 toneladas de otros materiales, 1,9 de vegetación, 704 kilos de materia orgánica y 54 kilos de aceites e hidrocarburos.

Durante la temporada, el servicio ha recibido y atendido 39 avisos. De ellos, 25 procedían del 112 y Salvamento Marítimo y estaban relacionados con actuaciones de apoyo ante hundimientos y la retirada de troncos y animales muertos.

Los otros 14 avisos procedían de instituciones y particulares, por episodios de dispersión de combustible, acumulaciones de plásticos o asistencia a personas.

Entre las actuaciones, la Conselleria ha destacado la asistencia a embarcaciones a la deriva y la retirada de troncos, fragmentos de embarcaciones, boyas y otros objetos voluminosos.

En Menorca se ha retirado un tubo de 40 metros y se ha intervenido ante una concentración de plásticos, mientras que en Mallorca se ha recogido una cabra viva.

El servicio ha mantenido asimismo su colaboración con instituciones científicas, como el CSIC, el Socib y el Instituto Oceanográfico, mediante la recogida de datos y el apoyo a muestreos y seguimientos de medusas y microplásticos en las aguas del archipiélago.