El servicio de limpieza del litoral retira más de 5,3 toneladas de residuos durante septiembre. - CAIB

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha retirado durante el mes de septiembre más de 5,3 toneladas de residuos de las aguas y costas de las Islas, con una media diaria de recogida de 178,17 kilos.

Por islas, Mallorca ha registrado el mayor volumen de material retirado, con 2,5 toneladas, seguida de Eivissa, con dos toneladas; Menorca, con 408 kilos, y Formentera, con 405,45 kilos, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Los plásticos han sido el principal tipo de residuo recogido, con 2,3 toneladas, que representan el 44,23% del total. A continuación se sitúan la madera, con 1,4 toneladas y el 27,26%, y otros materiales, con 1,2 toneladas y el 24,10%. El resto corresponde a vegetación, con 142,27 kilos; residuos orgánicos, con 88,83 kilos, y aceites, con 4,76 kilos.

El dispositivo ha contado con 23 embarcaciones, de las cuales 15 son de tipo playa y ocho de litoral, distribuidas entre las cuatro islas. Las primeras han retirado 2,6 toneladas de residuos, mientras que las de litoral han recogido 2,6 toneladas. Ambos tipos de embarcaciones han mantenido la actividad durante los 30 días del mes.

Además de las tareas habituales de recogida, el servicio ha llevado a cabo diversas actuaciones especiales. En Mallorca se ha intervenido ante una embarcación a la deriva y se han retirado palos, piezas de madera de gran tamaño, vallas de obra y un flotador de baño. En Menorca se han recogido un tubo de gran longitud, varios palos y una silla de plástico, y se ha actuado ante una dispersión de combustible.

En Eivissa también se ha intervenido ante una embarcación a la deriva y se han retirado un palé y bidones. En Formentera se han recogido diversos plásticos, un cajón de madera y una papelera.

Durante septiembre se han recibido y atendido seis avisos, cuatro procedentes del servicio de emergencias 112 y de Salvamento Marítimo, y dos de instituciones y particulares.

El servicio ha registrado asimismo un aumento de la presencia de medusas en las zonas de baño, con una recogida de entre 15 y 20 kilos de ejemplares de diferentes especies. No se ha recogido ningún ejemplar de carabela portuguesa en las islas.