El Servicio de Salud reclama a la constructora de la UBS de Santa Margalida que subsane deficiencias

UBS de Santa Margalida - CAIB

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha reclamado a la empresa constructora de la Unidad Básica de Salud (UBS) de Santa Margalida que subsane deficiencias en la construcción del edificio que se abrió hace cerca de un año.

Según ha detallado en un comunicado, las principales deficiencias detectadas son goteras en el recibidor y consultas, humedades en la sala de cuidados y extracciones, averías del sistema de climatización y deficiencias en el cierre de las puertas.

Desde que se han identificado los desperfectos, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca los ha comunicado a la empresa, a quien corresponde la reparación, porque la obra todavía está en periodo de garantía. No obstante, en los últimos meses, no se ha llevado a cabo ninguna actuación.

Miembros de la dirección facultativa del proyecto de ejecución de la obra se trasladaron este lunes a la UBS para revisar las instalaciones y solicitar nuevamente la reparación de las deficiencias a la empresa responsable.