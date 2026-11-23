Archivo - Numerosas mujeres portan pancartas con proclamas feministas en Palma de Mallorca durante la manifestación de estudiantes convocada por el Moviment Feminista de la ciudad.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La mayoría, 1.249, acudieron al Servicio Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista



PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

Los diferentes servicios de atención a la violencia machista del Ayuntamiento de Palma ha atendido a un total de 2.906 víctimas, entre mujeres y sus hijos, a lo largo de 2025.

Así figura en el Informe Anual sobre la Violencia contra las Mujeres, presentado este lunes por una de sus autoras, la socióloga municipal Lourdes de la Cruz, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres (25N).

El Servicio de Acogida Municipal de Víctimas de Violencia Machista acogió a 329 personas, 174 mujeres que habían sufrido este tipo de violencia y 153 de sus hijos, lo que supone un aumento interanual del 5%.

Se contabilizaron 31.007 pernoctaciones, lo que supone una media anual de 85 pernoctaciones diarias pese a que hubo meses en los que estas superaron las 118.

El aumento de los recursos humanos, según se recoge en el informe, ha permitido ofrecer un acompañamiento más personalizado a las mujeres y sus hijos que se ha reflejado en un aumento de la satisfacción de las personas atendidas y una reducción del tiempo de permanencia.

La media de las estancias fue el año pasado de 158 días, siete menos que en 2024. No obstante, la precariedad laboral y la falta de ingresos suficientes para acceder a una vivienda digna en el actual contexto "continúan siendo elementos determinantes en su proceso".

Por otra parte, el Servicio Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista intervino con 1.249 personas, 1.052 mujeres y 197 niños. Se gestionaron 1.186 expedientes, 971 en el programa de mujeres, 235 en el de hijos y 110 en el de hombres que buscan conseguir una relación libre de violencia.

El crecimiento interanual se mantiene de forma sostenida en el tiempo, ya que pese a que respecto a 2024 ha descendido un 3% el número de expedientes activos, ha crecido un 2% el de nuevas víctimas atendidas y un 39% el de expedientes reabiertos.

Teniendo en cuenta el ámbito en el cual se desarrolla la violencia, la mayoría de mujeres atendidas han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja (1.169, el 96%). También ha habido 23 casos en el ámbito familiar, 14 en el social y cinco en el laboral.

Por tipo de maltrato sufrido, el 96% de las mujeres atendidas han sido víctimas de violencia psicológica o emocional como aislamiento, control, humillaciones o amenazas por parte de su pareja o expareja.

La violencia física se sitúa en segundo lugar y afecta al 65%, la económica afecta al 34% y la sexual a un 17%. Se han atendido 53 casos de violencia vicaria --14 más que en 2024-- y un 2% de violencia simbólica y digital.

A lo largo de 2025, además, los servicios del Ayuntamiento de Palma también atendieron a 1.328 persones que entonces se encontraban en situación de prostitución.

UNA APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA MACHISTA

El estudio, basado en los datos de los diferentes servicios municipales y otros registros oficiales, busca ofrecer una aproximación a la magnitud, las características y la evolución de las violencias contra las mujeres en la ciudad de Palma.

El teléfono de atención 061, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, atendió el año pasado a 2.942 mujeres en Baleares, un incremento del 16%. El mismo servicio, pero de la Cruz Roja, tramitó 124 altas y 155 usuarias activas.

El del IBDona gestionó 4.526 llamadas, de las cuales 2.048 (45%) fueron en Palma. Entre estas, destaca que el 98% fueron por una situación de violencia, principalmente en el ámbito de la pareja o la expareja, y un 4% fueron por violencia sexual fuera de este ámbito.

Respecto al perfil de las víctimas de Palma atendidas por este servicio, el 98% residen permanentemente en el municipio, un 1% lo hacen de forma temporal y otro 1% son turistas. De las residentes, el 70% son españolas y el resto, extranjeras.

Por grupos de edad, más de un tercio de las llamadas fueron realizadas por mujeres de entre 31 y 40 años. El 25% tenían entre 41 y 50, el 19% entre 21 y 30, el 14% más de 50 y el 4% menos de 20.

La expresión más "extrema" de este tipo de violencia, ha explicado De la Cruz, son los feminicidios. El año pasado se registraron 48 en España, dos de ellos en Baleares y uno en Palma.

Además, el partido judicial de Palma registró 4.883 delitos relacionados con la violencia de género, un descenso del 10% respecto al año anterior pero que mantienen los niveles por encima de los cuatro millares de casos anuales que se registra desde 2019.

La mayoría fueron por lesiones y maltratos (66%), seguidos del incumplimiento de medidas cautelares (8%). En los dos primeros trimestres de 2026 se registraron 2.645 delitos de violencia de género en Palma, un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año pasado.

La capital balear, en línea con el conjunto del archipiélago, registró en 2025 una tasa "muy elevada" de 152 delitos de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Esta cifra, ha alertado la socióloga, no recoge un elevado número de "violencia invisibilizada", pues alrededor del 28% de las mujeres de Baleares han sufrido alguna vez violencia de género.

Por lo que respecta a la violencia sexual, a lo largo del año pasado se registraron 15 delitos por cada 10.000 mujeres, una tasa un 73% más elevada que la estatal. En Baleares fueron 957 delitos, el 68% por agresiones y abusos sexuales sin penetración.