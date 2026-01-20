Ses Fonts Ufanes vuelven a brotar después de las lluvias

Publicado: martes, 20 enero 2026 17:31
PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ses Fonts Ufanes, ubicadas en la finca pública de Gabellí Petit, en la Serra de Tramuntana, han vuelto a brotar después de las intensas lluvias de los últimos días.

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha activado este martes el protocolo concreto para cuando brotan Ses Fonts Ufanes para garantizar la movilidad y seguridad en la zona.

Así, a causa de la previsión de que la ciudadanía se acerque a contemplar este fenómeno natural, el Ayuntamiento de Campanet ha informado que el camino de na Potons será de un único sentido de circulación este fin de semana.

Para acceder a Ses Fonts Ufanes se hará desde la rotonda de sa Pobla en dirección al camino de na Potons y para salir se hará en dirección a Campanet por el camino Blanc.

