Setmana del Llibre en Català de Palma: consulta la programación completa

Archivo - Una persona coloca los libros. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles la programación de la 37ª edición de la Setmana del Llibre en Català de Palma, organizada por el Gremi de Llibreters de Mallorca, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el jardín de la Misericòrdia y que reunirá a una treintena de participantes y una veintena de actividades literarias.

El evento incorpora un amplio programa de presentaciones editoriales, recitales, conversaciones y propuestas culturales, según ha informado la institución insular.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que se trata de una cita imprescindible para celebrar la literatura que se hace en Mallorca y dar visibilidad a los autores y al conjunto del sector del libro.

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, participa con nuevas publicaciones, un recital poético en homenaje a Blai Bonet y un ciclo de Scrabble que pone en diálogo diferentes generaciones de la literatura. "Son iniciativas que responden a un compromiso claro: apoyar la creación y la lectura en catalán y hacer que nuestra literatura llegue a nuevos lectores", ha afirmado.

La primera presentación literaria del Consell de Mallorca será el 26 de septiembre a las 17.00 horas con 'La rateta i l'avellaner', nuevo título de la colección Bitzoc, que se dará a conocer con una actividad de cuentacuentos a cargo de la escritora Caterina Valriu.

Durante la sesión, Valriu acercará a los niños algunas de las rondallas de la colección a través de la narración oral. Se trata del cuarto volumen de las Rondalles Bitzoc, una colección que adaptó las rondallas mallorquinas para hacerlas accesibles a los más jóvenes.

Cabe recordar que la institución insular, en mayo de 2026, declaró las rondallas mallorquinas Bien de Interés Cultural Inmaterial y este año ha impulsado el proyecto Bitzoc para hacerlas accesibles a los niños de hoy en día.

La segunda presentación, que será la actividad de clausura de la Setmana del Llibre en Català, será la reedición de 'De com era infant', las memorias de infancia de Rafel Ginard, una obra fundamental de la literatura mallorquina organizada en colaboración con el Col·lectiu Teranyines de Sant Joan.

Intervendrán Joana Serra, curadora del texto; Tolo Albertí, editor; y representantes del Col·lectiu Teranyines.

'De com era infant' es una de las obras más singulares de la literatura escrita en Mallorca durante la primera mitad del siglo XX, una joya que permaneció oculta a los lectores durante mucho tiempo.

En 2003, por iniciativa del Col·lectiu Teranyines y gracias a la labor de ordenación y transcripción del manuscrito original por parte de Josep Estelrich, la obra se publicó dentro de las 'Monografies Santjoaneres', con prólogo del catedrático Pere Rosselló Bover.

Convertida en lectura de referencia y agotada desde hace años, vuelve a ver la luz este 2026, coincidiendo con el cincuentenario de la muerte del autor, en una edición coeditada por la Fundació Mallorca Literària y Saïm Edicions, con ilustraciones de Toni Galmés. El libro ofrece un gran interés al lector actual por la mirada que aporta sobre la vida cotidiana de los pueblos de Mallorca a principios del siglo XX.

La institución insular, a través de la Fundació Mallorca Literària y en colaboración con el Institut d'Estudis Baleàrics, también ha organizado el recital poético 'Amb la mar enfront de la mirada', un homenaje a Blai Bonet, que tendrá lugar el 27 de septiembre a las 13.15 horas.

Para los amantes del Scrabble, el Consell de Mallorca ha organizado un torneo en formato de cuatro partidas, bajo el título Paraules que conten històries, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el patio de las Rentadores de la Misericòrdia.

Cada sesión ha sido preparada con un hilo conductor singular que pone en diálogo dos generaciones de las letras mallorquinas a partir de un mismo universo temático: las rondallas de Antoni M. Alcover.