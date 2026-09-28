La Setmana del Llibre en Català de Palma es un "éxito de público y ventas", según los libreros

Gente paseando y mirando libros en la Semana del Libro en Catalán de Palma. - PIMECO

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Librers de Mallorca ha destacado el "éxito de público y ventas" de la Setmana del Llibre en Català de Palma, que ha cerrado este domingo su 37 edición con un acto de homenaje a Rafel Ginard, organizado por la Fundación Mallorca Literaria.

La organización ha señalado este lunes en un comunicado que los libreros participantes han confirmado que las ventas han mejorado con respecto a años anteriores y que los actos programados han conseguido una "gran influencia de público".

Entre los actos más multitudinarios han destacado el pregón de Carles Rebassa, el homenaje a Biel Mesquida o las presentaciones de los nuevos libros de Joan Miquel Oliver y Laura Gost.

Precisamente sus libros -'La vida no són matemàtiques', de Oliver, y 'El preu de néixer', de Gost- son de los libros más vendidos en toda la semana. El listado se completa también con obras como 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa; el último poemario del ganador del Premio Nacional de Poesía Sebastià Alzamora; 'Sala Augusta', de Aina Fullana; y 'De gran vull ser una casa', de Lucia Pietrelli Vestigis.

Además, en el marco de esta 37 edición se ha realizado una primera colaboración con la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. El acto consistió en un recital simultáneo en los dos eventos en homenaje a Blai Bonet que se ha desarrollado en el mediodía de este pasado domingo.

Los participantes de esta edición han sido Quart Creixent, Llibreria Pròpia, Lila, Ínsula Literària, Drac Màgic, Ramon Llull y Embat, además de la editorial Lleonard Muntaner.