SFM adapta los horarios de los trenes en agosto por las obras de remodelación de los talleres de Son Rullan

Los SFM adaptan los horarios de agosto por las obras de remodelación de los talleres de Son Rullan. - CAIB

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca(SFM) modificará en agosto los horarios de sus trenes para compatibilizar el servicio con una nueva fase de las obras de remodelación de los talleres de Son Rullan, un proyecto dotado con una inversión de 25 millones de euros.

Según ha informado este jueves la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, durante los días laborables de agosto se prestará un servicio similar al habitual de los fines de semana, con algunos ajustes en las horas de salida y la incorporación de un tren de final de servicio Palma-Inca en ambos sentidos.

Durante los fines de semana se mantendrá el mismo número de trenes, aunque se modificarán ligeramente las horas de salida desde Palma, mientras que los horarios de los servicios con destino a la capital balear permanecerán sin cambios.

Asimismo, las obras obligarán a establecer circulación por vía única durante todo el mes entre las estaciones de Son Fuster y polígono de Marratxí, en ambos sentidos, por lo que todas las salidas y llegadas se realizarán desde el mismo andén en las estaciones de Son Fuster, Son Cladera/Vivero, Verge de Lluc, Pont d'Inca, Pont d'Inca Nou y polígono de Marratxí.

Según la Conselleria, la modificación del servicio permitirá avanzar en la remodelación de los talleres de Son Rullan, que contempla la ampliación de la nave principal, la construcción de nuevos fosos de mantenimiento, la electrificación de las vías, la renovación del túnel de lavado y la instalación de una nueva subestación eléctrica. La finalización de las obras está prevista para el primer trimestre de 2027.

Entre las actuaciones, destacan la instalación de un carro transbordador ferroviario automatizado de 76 metros de longitud, capaz de mover trenes completos de hasta 160 toneladas y alimentado íntegramente con energía solar, que reducirá en torno a un 70 por ciento el tiempo necesario para trasladar los convoyes a la zona de mantenimiento.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien ha visitado este jueves el avance de las obras, ha señalado que el incremento del número de pasajeros, las nuevas frecuencias y la incorporación de nuevos trenes hacían "imprescindible" modernizar estas instalaciones para preparar el crecimiento del ferrocarril de Mallorca durante los próximos años.