SFM crea un programa para divulgar la historia del ferrocarril en Mallorca entre los estudiantes y la sociedad

Interior del Museu del Ferrocarril en Son Carrió. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) - Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha una nueva iniciativa de carácter sociocultural y educativo con el objetivo de acercar la historia del ferrocarril a la ciudadanía y, de manera prioritaria, a la comunidad educativa

De esta manera, se trata de poner en valor su patrimonio histórico además de promover un uso cultural y educativo del tren, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

La empresa ferroviaria ha adjudicado el contrato del nuevo servicio de divulgación, que tiene como finalidad difundir el papel del ferrocarril en el desarrollo social y económico de Mallorca a lo largo de los últimos 150 años --una efeméride cuya conmemoración ha tenido lugar durante 2025 y que finaliza el próximo 24 de febrero--, así como facilitar el acceso ordenado y planificado a los espacios e instalaciones ferroviarias con fines divulgativos, mediante visitas guiadas para escolares y actividades socioculturales dirigidas a toda la ciudadanía.

En este contexto, se presta una atención especial a la promoción de las visitas guiadas al Museu del Ferrocarril, inaugurado el pasado 22 de noviembre en Son Carrió, así como a la participación sociocultural de SFM en acontecimientos relevantes como la Semana Europea de la Movilidad, la 'Diada de les Balears' y otras iniciativas de carácter similar.

El eje central del proyecto es el programa de visitas guiadas para centros educativos, dirigido al alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de todos los municipios de Mallorca.

Este programa se desarrollará a lo largo del curso escolar con un enfoque pedagógico, con el fin de inculcar, incentivar y fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes. Las visitas permitirán conocer el funcionamiento del servicio ferroviario, el papel del personal, las infraestructuras y el valor histórico y social del ferrocarril como servicio público esencial.

Estas visitas se abrirán también a otros colectivos, como asociaciones, entidades culturales, personas mayores o grupos de interés, con el objetivo de dar a conocer el ferrocarril, ampliar el acceso al patrimonio ferroviario y reforzar la dimensión social y divulgativa.

Así, se prevé la posibilidad de organizar visitas de grupo para itinerarios culturales en tren, concebidos para su utilización en horas valle, cuando los trenes cuentan con plazas disponibles, y compatibles con la función principal del tren como servicio público.

La iniciativa prevé también la organización de charlas, conferencias y talleres centrados en la historia del ferrocarril, su funcionamiento y su evolución, que se llevarán a cabo de manera periódica y estarán abiertos a la ciudadanía.

El contrato tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más, y cuenta con un presupuesto de más de 224.000 euros, correspondiente al periodo inicial por dos años.

"Con este programa, SFM refuerza su compromiso con el fomento del transporte público, la educación, la preservación del patrimonio ferroviario y la gestión responsable del servicio público, al impulsar el conocimiento del ferrocarril", ha alegado la Conselleria.