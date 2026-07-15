SFM habilita trenes especiales nocturnos el sábado con motivo del 'Orgullosament Inca'

Trenes SFM - CAIB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha servicios especiales nocturnos el sábado 18 de julio con motivo del festival 'Orgullosament Inca' que se celebrará en ese municipio.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los trenes circularán durante toda la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, con el objetivo de facilitar un desplazamiento cómodo, seguro y sostenible a las personas asistentes. Se trata de la primera vez que la empresa pública ferroviaria programa servicios nocturnos con motivo de esta celebración.

En total, se habilitarán 12 servicios especiales nocturnos que circularán durante la madrugada del sábado al domingo en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos.

En la línea Palma-Manacor habrá salidas desde Palma a las 00.15 horas, 02.15 y 04.15 horas, mientras que desde Manacor partirán trenes hacia Palma a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas.

En la línea Palma-sa Pobla también se ofrecerán seis servicios especiales, con salidas desde Palma a las 23.15, 01.15 y 03.15 horas, y desde sa Pobla a las 00.45, 02.45 y 04.45 horas.

Todos los trenes especiales realizarán parada en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.

El Govern ha destacado su compromiso de ofrecer transporte ferroviario nocturno durante fiestas, celebraciones o eventos populares de gran afluencia que se celebren en los municipios del corredor ferroviario, ofreciendo una alternativa al vehículo privado.

Este nuevo refuerzo se suma a la programación de trenes nocturnos que SFM viene ofreciendo habitualmente en fechas como el Dijous Bo, Sant Antoni, Sant Sebastià, Es Vermar, o las fiestas de la Patrona, entre otros.