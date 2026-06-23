SFM habilita trenes de refuerzo para ampliar el servicio este miércoles

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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado trenes de refuerzo para ampliar el servicio previsto este miércoles 24 de junio, día de Sant Joan, festivo en algunas localidades de la isla como Palma, Calvià, Alaró o Muro.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el servicio programado es el habitual de un día festivo y SFM ha impulsado estos refuerzos para complementar la oferta a primera hora de la mañana y facilitar los desplazamientos de los usuarios de las localidades de la part forana donde este miércoles es día laborable.

En concreto, se han añadido tres trenes de refuerzo que efectuarán el recorrido entre Sa Pobla y Palma en ambos sentidos. Habrá dos servicios Sa Pobla-Palma con salidas a las 06.02 y 06.52 horas y un tren Palma-Sa Pobla con salida a las 05.45 horas.

Estos refuerzos complementan la programación habitual de los días festivos y permitirán adelantar en dos horas la primera salida desde Sa Pobla hacia Palma y en una hora la primera conexión en sentido contrario.

Todos los trenes especiales habilitados efectúan parada en todas las estaciones intermedias del recorrido entre origen y destino. Toda la información al respecto puede consultarse en www.trensfm.com y www.tib.org.