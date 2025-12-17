SFM inaugura un ciclo de conferencias con una charla sobre los bombardeos y refugios antiaéreos de la Guerra Civil

Refugio antiaéreo de la Guerra Civil de la nueva sede de SFM, el Términus. - CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca acogerá, este jueves a las 18.00 horas, su primera conferencia dedicada a los bombardeos y los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Mallorca, entre los que se encuentra el refugio construido en el sótano del propio edificio Términus, su nueva sede.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, con esta primera conferencia en la nueva sala del edificio para actividades sociales y culturales, SFM inicia un ciclo de charlas que ofrecerá un recorrido por el pasado y el presente del relato de la Isla y por la movilidad en Mallorca, especialmente el ferrocarril.

Los encargados de abrir el ciclo son el doctor en historia y periodista Manuel Aguilera y el investigador Bartomeu Fiol. Harán una radiografía de la situación en la Isla durante los años de la guerra y analizarán la capacidad de protección de la población civil a través de la red de refugios construidos. El título de la conferencia es 'Cuando sonaban las sirenas: bombardeos y refugios antiaéreos en la Mallorca de la Guerra Civil'.

Aguilera es profesor en el Cesag y ha dedicado parte de su trayectoria a investigar sobre la Guerra Civil en Mallorca. Es autor de los libros 'El oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo', 'Un periodista en el desembarco de Bayo. Gafim y la Guerra Civil en Mallorca', y 'Compañeros y camaradas. Las Luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española'. Asimismo, ha ganado el premio Mallorca de Ensayo en 2025 con la obra Mallorca en llamas, que se publicará en 2026.

Por su parte, Fiol ha investigado durante más de 25 años los refugios antiaéreos de Palma y ha publicado dos libros al respecto. En 2019 publicó 'Els refugis antiaeris de Palma y la defensa pasiva a Mallorca durant la Guerra Civil', y en 2023, 'Atles dels refugis antiaeris de Palma'.

Al acto asistirá el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el gerente de SFM, Jose Ramon Orta. La ponencia empezará a las 18.00 horas y está abierta al público hasta completar el aforo de la sala, con capacidad para 50 personas.