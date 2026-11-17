SFM programa 30 servicios especiales de tren con motivo del Dijous Bo de Inca - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 30 servicios especiales de tren con motivo de la celebración del Dijous Bo de Inca, que se sumarán al resto de trayectos habituales.

Los servicios especiales circularán entre las 20.25 horas del miércoles y las 04.40 horas de la madrugada. Se habilitarán trenes Palma-Inca, Inca-Manacor, Inca-Sa Pobla y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Desde Palma hacia Inca se han programado ocho servicios, con salidas desde las 20.25 y hasta las 03.40 horas. En sentido contrario, los ocho trenes desde Inca hacia Palma circularán entre las 21.15 y las 04.40 horas.

La conexión entre Manacor e Inca contará con tres trenes en cada sentido. Desde Manacor saldrán a las 23.25, 01.15 y 02.45 horas, mientras que desde Inca lo harán a las 00.30, 02.00 y 03.30 horas.

Por su parte, habrá tres servicios desde Sa Pobla hacia Inca, con salidas a las 00.35, 01.25 y 02.30 horas, y otros tres en sentido contrario, a las 01.25, 02.30 y 04.00 horas. Además, se habilitará un tren especial Palma-Sa Pobla a las 23.15 horas y otro en sentido inverso, con salida desde Sa Pobla a las 04.00 horas.