SFM reforzará el servicio por el Much de Sineu, pero con limiraciones por las obras en Son Rullan. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) adaptará el próximo lunes el dispositivo ferroviario previsto con motivo del Much de Sineu debido a las limitaciones operativas derivadas de las obras de modernización de los talleres de Son Rullan.

A pesar de estas circunstancias, se incorporará un tren especial a petición del Ayuntamiento de Sineu con el objetivo de reforzar la seguridad en el regreso de los asistentes, fomentar el uso del transporte público y contribuir a reducir el uso del vehículo privado tras la fiesta, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La modernización de los talleres de Son Rullan constituye una actuación estratégica para el futuro de la red ferroviaria de Mallorca.

El proyecto permitirá ampliar la capacidad de mantenimiento de la flota, mejorar la fiabilidad del servicio y preparar la red para el incremento de frecuencias y la incorporación de nuevos trenes.

Esta actuación obliga temporalmente a circular por una única vía entre las estaciones de Son Fuster y el polígono de Marratxí en ambos sentidos, una limitación que condiciona la circulación de toda la red e impide incorporar más trenes mientras dure esta fase de las obras.

A pesar de ello, SFM habilitará un tren especial al final de la jornada para reforzar la seguridad de los asistentes y facilitar que el mayor número posible de personas pueda regresar en tren.

El servicio regular se mantendrá con una frecuencia de un tren cada hora tanto de ida como de vuelta, y las últimas salidas desde Sineu serán a las 18.44, 19.44, 20.44, 21.00 (tren especial), 21.44 y 22.44 horas.

Además, los servicios se prestarán con unidades de mayor capacidad para dar respuesta a la elevada demanda prevista en la franja de regreso. SFM recomienda a los asistentes que, siempre que sea posible, escalonen el regreso y utilicen los primeros trenes disponibles para evitar concentraciones en las últimas circulaciones de la jornada favoreciendo una vuelta más cómoda y segura.