SIAU presenta recursos contra plan piloto libre elección de lengua, convocatoria de oposiciones y concurso de traslados

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha presentado una batería de recursos contra el plan piloto de libre elección de lengua, la convocatoria de oposiciones y el concurso de traslados, ante lo que, en su opinión, son "ataques sitemáticos" a los principios de igualdad y equidad.

En una nota de prensa, el sindicato ha informado que durante las últimas semanas ha presentado una batería de recursos contra distintas resoluciones que, según considera, "atentan contra los principios de igualdad y equidad". Así, desde SIAU han dicho "basta" a resoluciones que, en su opinión, "no hacen más que discriminar y crear división dentro de los centros educativos".

El sindicato ha considerado en primer lugar que ha quedado bastante evidenciado que el plan piloto de libre elección de lengua o de "segregación lingüística", como ellos se refieren a este, "no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa". "Es suficiente con comprobar el número de centros públicos que habrán solicitado adherirse a este", ha señalado. Además, ha apuntado, el Consejo Escolar de Baleares (CEIB), máximo órgano consultivo en materia de enseñanza no universitaria, como SIAU, ha solicitado que se retire.

"Somos conscientes que el Plan Piloto vulnera un buen puñado de normativas: la Constitución española, el Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Ley Orgánica de reforma del Estatut d'Autonomia, la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Educación de Baleares, el Decreto de Mínimos, etcétera", ha detallado el sindicato, asegurando que, por este motivo, "se trata de una resolución ilegal" que, además, ha precisado, "ha recibido varios recursos de reposición y contencioso-administrativos no resueltos".

"En nuestro caso, no solo hemos presentado un recurso pidiendo que el Plan Piloto se retire sino también que se suspenda cautelarmente su aplicación hasta que no se hayan resuelto todos los recursos interpuestos", ha destacado, incidiendo en que "nadie con dos dedos de frente puede negar que la lengua catalana y la castellana no están en igualdad de condiciones y, por lo tanto, no queda más remedio que reforzar el proceso de normalización lingüística respetando los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC)".

"Nosotros no queremos que se potencie un modelo basado en fomentar la sustitución lingüística sino todo lo contrario", ha aclarado SIAU, considerando además "del todo evidente que este plan supone una clara discriminación económica para los centros que no se adhieran, puesto que se les castiga a no recibir más financiación o recursos, aunque tengan serias carencias".

Así pues, en opinión del sindicato, el objetivo de este plan "es contrario a los principios de igualdad y equidad". Y, frente a ello, ha reiterado que "los 60 millones de euros con los que la Conselleria de Educación y Universidades quiere premiar a todos los centros que se adhieran a su Plan Piloto se podrían dedicar, entre otros, a contratar más docentes" o bien, también, ha concluido en este sentido, "a pagar el verano a los sustitutos --que vieron cómo, en poco tiempo, desaparecía este derecho-- y mejorar infraestructuras".

Como segunda cuestión, SIAU ha querido denunciar, y así lo han expuesto en el recurso presentado, que en la convocatoria de oposiciones de este año se "discrimina" al funcionariado que ha quedado estabilizado mediante concurso extraordinario de méritos, puesto que, según ha asegurado, no se les ha permitido presentarse voluntariamente como miembros de tribunal de oposiciones, aunque en el pasado hubieran superado una oposición o incluso la hubieran superado el curso anterior teniendo que elegir quedarse la plaza por concurso extraordinario de méritos.

Por tanto, según el sindicato, hay docentes que no solo han superado unas oposiciones sino también un concurso extraordinario de méritos, es decir, dos procesos selectivos distintos, y no han podido presentarse voluntariamente como vocal de los tribunales de oposiciones. En cambio, y "por surrealista que parezca", algunos de los estabilizados que no han podido ni querido presentarse voluntariamente para ser vocal de tribunal, han sido "forzosamente" seleccionados para ser miembro del mismo.

"Un sin sentido que se añade una vez más, a otros muchos a los que tan acostumbrados nos tienen", ha recriminado SIAU, todo teniendo "muy presente que ni en el Estatuto básico del empleado público ni en la Constitución española se permite discriminar al funcionariado de carrera según cual haya sido la vía de acceso empleada.

Por otro lado, el sindicato ha pedido no olvidar que hay docentes que antiguamente pasaron a adquirir la condición de funcionario de carrera sin pasar ni por unas oposiciones ni por un concurso extraordinario de méritos --casuística no contemplada--.

En conclusión, el sindicato ha considerado que una vez más hay que recordar que a los poderes públicos les corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social. "La discriminación entre los docentes no es factible", según SIAU, que ha precisado que así se indica en el artículo 14 y) del Estatuto básico del empleado público, cuando se afirma que "el funcionariado disfruta del derecho individual a no ser discriminado".

A continuación, como tercer punto y en relación al concurso general de traslados, el sindicato ha querido hacer público que ha hecho una serie de alegaciones al "Ministerio de Educación", entre las cuales, que se pueda concursar cada año sin necesidad de permanecer dos cursos seguidos, como mínimo, en el mismo destino. Igualmente, ha advertido de la necesidad de flexibilizar las permutas, puesto que a día de hoy están "excesivamente limitadas", en su opinión.

Para acabar, a los representantes políticos les han exigido que "dejen de atacar los principios de igualdad y equidad". "Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y que las minorías se sientan respetadas y justamente representadas", ha concluido SIAU.