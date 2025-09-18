Siau votará en contra de realizar un examen médico al docente condenado por acoso

Archivo - Una niña el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Votará en contra en la Comisión Paritaria en la que participan la administración y los sindicatos

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Independiente, Autonómo y Unitario (Siau) ha revelado este jueves que votará en contra de someter a un examen médico al profesor condenado por acoso en Mallorca cuya presencia como docente en un centro de Son Sardina ha provocado que los padres no lleven a sus hijos al colegio durante este curso.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que la Conselleria de Educación no asuma responsabilidades en este caso y traslade a los sindicatos "responsabilidades que no les corresponden por normativa".

La Conselleria, dicen, "se ha negado a asumir responsabilidades, ha actuado de manera irregular y negligente y ha demostrado una incompetencia preocupante". Así, indican que tras un "caos absoluto" con las adjudicaciones de plazas a docentes, se suma la gestión de este caso en la que la Conselleria ha "pasado la pelota a los sindicatos para tapar su fracaso rotundo".

Según Siau, el departamento dirigido por Antoni Vera no tiene "plan B" y sólo busca "echar pelotas fuera, dividir a los representantes de los trabajadores, desviar la atención mediática e intentar conseguir mediante la presión y la crispación social aquello que pierde en los tribunales".

Así, han recordado que la administración "fracasó judicialmente en el intento" de inhabilitar a este docente y ahora, en lugar de explorar vías legales y consensuadas, opta por imponer procedimientos irregulares que previsiblemente serán tumbados otra vez en los juzgados. Lo que la Conselleria pierde en los tribunales lo intenta ganar con presión, crispación social y procedimientos ilegales", indican antes de acusar a la Conselleria de estar en "una posición de rebeldía institucional, negándose a acatar resoluciones judiciales y explorando vías improductivas y contrarias a la legalidad vigente".

Según Siau, que haya sindicatos que "opten por romper la unidad sindical y alinearse con la Conselleria en lugar de defender los derechos de los trabajadores es muy preocupante".

"Denunciamos la deriva ilegal, negligente y crispadora de la Conselleria. Advertimos del peligroso precedente que supone permitir saltarse la normativa y jurisprudencia en torno a la vigilancia obligatoria de la salud y tergiversar el redactado del artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", han declarado antes de exigir a la Conselleria que asuma sus responsabilidades y garantice los derechos del profesorado y del resto de comunidad educativa.

Finalmente, han subrayado que los sindicatos deben estar junto a los trabajadores, "no de una administración que actúa al margen de la ley". "Siau respeta, sin fisuras, el derecho en la educación de los niños y que éste se desarrolle en un entorno seguro, pero también respeta la presunción de inocencia, cuando menos mientras no haya firmeza judicial, y, sobre todo, las decisiones que toman los jueces", han reivindicado.