Siete ladrones detenidos en seis horas por cometer varios robos en Palma

Dos de los ladrones detenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por supuestamente cometer diversos robos en diferentes puntos de Palma a lo largo de seis horas.

La primera intervención se produjo el mediodía del pasado lunes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Tras haber pasado la noche con su expareja, un hombre trató le robó su móvil de alta gama y con un calcetín de bebé que contenía cerca de 3.000 euros.

La mujer la persiguió por la calle y pidió ayuda a dos hombres, quienes retuvieron al sospechoso. El hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de hurto.

Minutos más tarde, un hombre que se encontraba trabajando en una de las estaciones marítimas de la ciudad vio a dos jóvenes robando los teléfonos móviles de su empresa, que había dejado en su furgoneta.

Una patrulla de la Policía localizó a los sospechosos, dos jóvenes argelinos que fueron arrestados como supuestos autores de un delito de hurto, y recuperó los dispositivos.

Por otro lado, en un centro comercial de Cala Major, un vigilante de seguridad retuvo a dos jóvenes más, también argelinos, por supuestamente intentar sustraer varias prendas de ropa. Fueron arrestados por el mismo delito.

Sobre las 17.00 horas, un hombre se encontró a una mujer que, el pasado sábado, le había sustraído unos 4.000 euros que llevaba en un sobre. La víctima llamó a los agentes y estos detuvieron a la sospechosa, de nacionalidad española.

Por último, sobre las 19.30 horas, una mujer, de nuevo española, fue detenida después de robar en el interior de varios vehículos que se encontraban estacionados por la zona de La Vileta.

La mujer intentó vender varios de los objetos sustraídos y lo consiguió con una caja de herramientas, con la que el comprador --que después la devolvió a su dueño-- se hizo por un precio muy inferiro al real.