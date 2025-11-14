Sigue la búsqueda de un hombre italiano desaparecido desde el martes en la zona de Cala Torret, en Menorca

MENORCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio operativo sigue este viernes la búsqueda de un hombre de origen italiano de cerca de 70 años que está desaparecido desde el martes en la zona de la urbanización de Cala Torret, donde reside, en Menorca.

Las labores comenzaron deste jueves y, tras pausarse al final de la tarde, se han retomado en la mañana de este viernes. En el dispositivo participan la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos de Menorca, agentes del Ibanat, Salvamento Marítimo y la asociación Búsqueda y Rescate Menorca, entre otros efectivos.

La familia ha facilitado una fotografía del hombre, llamando Ascenzo Enzo Calgagni, y ha instado a quien pueda facilitar alguna información sobre su paradero a que contacte con los teléfonos 062 o 971363297.