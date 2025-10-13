Sigue crítica en la UCI la mujer extranjera que sufrió un ahogamiento en una playa de Ibiza

La mujer extranjera de 73 años que este domingo sufrió un ahogamiento en la playa de Talamanca, en Ibiza, sigue en la UCI del Hospital Can Misses en estado crítico, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

El suceso tuvo lugar a las 14.45 horas de este domingo, cuando se recibió el aviso.

La mujer fue sacada del agua y los socorristas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras estabilizar los sanitarios desplazados a la mujer, ésta fue trasladada hasta el Hospital de Can Misses.

