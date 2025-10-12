Una mujer, crítica tras sufrir un ahogamiento en la playa de Talamanca

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, extranjera, de 73 años, se encuentra en estado crítico tras haber sufrido un ahogamiento en la playa de Talamanca, en Ibiza.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido a las 14.45 horas de este domingo, cuando se ha recibido aviso que mujer, extranjera, de 73 años ha sufrido un ahogamiento en la playa de Talamanca.

La mujer ha sido sacada del agua y los socorristas le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hasta el lugar, el SAMU 061 ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

A la llegada de las ambulancias del SAMU 061 a la zona, los sanitarios han continuado con maniobras de RCP avanzada.

Tras estabilizar a la mujer, ésta ha sido finalmente trasladada hasta el Hospital de Can Misses.