Sigue en la UCI estable dentro de la gravedad el hombre agredido en Formentera

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 33 años que sufrió una agresión en Formentera continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad, y sigue con ventilación mecánica, según ha informado este jueves la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El paciente ingresó el pasado lunes con un traumatismo craneoencefálico grave que requirió su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su presunto agresor fue detenido acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio.

Por otra parte, la paciente de 25 años de edad que se precipitó en Formentera desde un acantilado de 15 metros evoluciona favorablemente y este jueves recibirá el alta de UCI para pasar a planta.