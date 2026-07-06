Siguen investigando la muerte de un hombre con varias puñaladas que conducía un vehículo accidentado en Eivissa

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

EIVISSA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa investigando la muerte de un hombre, de nacionalidad española y 38 años, que fue hallado sin vida en el interior de un turismo que había sufrido un accidente de tráfico.

Según han explicado este lunes fuentes del Instituto Armado, sobre las causas del suceso todavía no se pueden realizar valoraciones ya que continúan las investigaciones al respecto. El cuerpo presentaba varias puñaladas.

Los servicios de emergencias acudieron este domingo de madrugada a la carretera de Santa Eulària, donde el turismo que conducía el fallecido sufrió un accidente. Tras intervenir, descubrieron que el hombre presentaba varias puñaladas.