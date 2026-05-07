La Simfònica de Balears interpretará obras de Mozart, Mendelssohn y Brahms este verano en el Castillo de Bellver

Cartel promocional del Festival Castell de Bellver 2026. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Balears (OSIB) ha presentado una nueva edición del Festival Bellver, que se celebrará del 25 de junio al 16 de julio de 2026, y en la que los músicos tocarán composiciones de Mozart, Mendelssohn y Brahms.

Las entradas ya se han puesto a la venta en la web de la OSIB y los precios oscilarán entre los 30 euros --en los arcos-- y los 40 euros --en el patio--.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha resaltado que el festival reunirá cuatro conciertos que combinan grandes obras del repertorio sinfónico con la participación de reconocidos solistas internacionales y directores invitados, para consolidar esta propuesta como "una de las más destacadas de la temporada estival".

El 25 de junio será el concierto inaugural y contará con el prestigioso violinista Sergei Dogadin, que interpretará el célebre 'Concierto para violín' de Tchaikovsky, junto con la 'Sinfonía núm. 1' de J. Brahms, bajo la dirección del maestro titular Pablo Mielgo.

El 2 de julio será el turno del pianista Josep Colom, con el 'Concierto para piano núm. 27' de Mozart, en un programa que incluirá también 'El Moldava' de Smetana, 'La Boutique Fantasque' de Respighi y el popular 'Danzón núm. 2' de Márquez.

Los músicos de la OSIB contarán en este caso con la Petita Simfònica. Un total de 35 niños de entre 10 y 16 años --23 de Mallorca, diez de Menorca y dos de Eivissa-- vivirán en primera persona la experiencia de lo que es una orquesta. Se trata de una iniciativa con el objetivo de "fomentar la música sinfónica" y "acercarla al mundo infantil, al acortar distancias entre sí".

El 9 de julio, el violinista Francisco Fullana asumirá un doble papel como solista y director, con el 'Concierto para violín' de Mendelssohn y la 'Sinfonía núm. 29' de Mozart.

El festival finalizará el 16 de julio con el director Michael Francis al frente de un programa dedicado a la música británica con obras de Elgar, Britten y Vaughan Williams.

"El Festival Bellver reafirma así su apuesta por ofrecer experiencias musicales de alta calidad en un entorno patrimonial único, para acercar la música sinfónica a públicos diversos durante el verano", han destacado.