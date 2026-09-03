Simonet celebra que la UE plantee aumentar los días de pesca arrastre sin condiciones por las especies en peor situación

Archivo - Redes de pesca amontonadas. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha valorado que la Comisión Europea estudiando cambios en el Plan Plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental para incrementar los días que podrían pescar los barcos de arrastre, sin que las especies en peor situación condicionen estos cupos.

Esta es una de las principales reivindicaciones que las cinco comunidades autónomas españolas del Mediterráneo trasladaron conjuntamente al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, el pasado mes de mayo, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

Simonet, acompañado por el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha participado este jueves en la reunión convocada por Kadis con los responsables de Pesca de Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Durante el encuentro, el comisario ha respondido a los diferentes puntos planteados por las comunidades y ha avanzado que algunas de sus reivindicaciones podrán ser atendidas mediante modificaciones focalizadas de la normativa europea.

En relación con el Plan Plurianual del Mediterráneo occidental, Kadis ha reconocido que existen aspectos que "deben corregirse" y ha explicado que la Comisión estudia una propuesta "más favorable y razonable" que no haga depender los días de pesca del conjunto de los barcos de arrastre de la situación de una sola especie.

Un cambio en este criterio podría permitir disponer de más días de pesca, si bien el incremento no sería automático y deberá concretarse en las próximas propuestas y negociaciones.

Simonet ha indicado que deben ser "prudentes" tras la celebración de la reunión pero ha mantenido que "hay motivos para tener esperanza", ya que este cambio sería un paso "importante" y responde a una de las "principales reivindicaciones" que ha trasladado el Govern.

Durante su intervención, Simonet ha recordado al comisario su visita a Mallorca el pasado mes de febrero, cuando Kadis pudo conocer directamente la realidad del sector pesquero de Baleares y le ha trasladado nuevamente las particularidades del modelo de gestión del archipiélago.

El conseller ha explicado que el sector pesquero balear mantiene su confianza en las instituciones europeas pero ha advertido de que los pescadores están "cansados" después de años de restricciones y esperan "gestos y decisiones" que permitan "garantizar la viabilidad de la actividad".

"Los pescadores confían en la Unión Europea pero están cansados y necesitan ver movimientos. El Govern quiere volver a Baleares con buenas noticias porque esta confianza se puede erosionar si las respuestas no llegan con la rapidez que necesita el sector", ha manifestado Simonet.

En este sentido, el conseller ha recordado el importante esfuerzo realizado durante los últimos años por la flota de Baleares. Las restricciones de los días de pesca y la reducción de la flota han provocado que el esfuerzo pesquero haya disminuido más de un 50 por ciento en diez años, mientras que las capturas desembarcadas se sitúan cerca de un 40 por ciento por debajo de la media de los últimos 30 años.

Simonet ha insistido en que este esfuerzo da resultados y que la mejora ambiental debe ir acompañada ahora de una recuperación económica y social del sector. El propio comisario ha reconocido durante la reunión que los indicadores científicos muestran una reducción de la sobrepesca y una mejora de las poblaciones, aunque los indicadores socioeconómicos "no han evolucionado al mismo ritmo".

Respaldo de la Comisión a la cogestión

Otro de los puntos centrales de la intervención de Simonet ha sido la defensa de la cogestión y de una mayor territorialización de la política pesquera.

El conseller ha reclamado que las decisiones tengan en cuenta la insularidad y las características ecológicas, económicas y sociales de cada zona y ha puesto como ejemplo el modelo desarrollado en Baleares, basado en la colaboración entre la Administración y el propio sector pesquero.

Kadis ha mostrado su respaldo a este planteamiento y ha afirmado que la Comisión Europea quiere promover la cogestión y dar mayor visibilidad a los ejemplos que ya funcionan con éxito. El comisario ha señalado, además, que este modelo puede seguir impulsándose independientemente de las modificaciones normativas y contar con apoyo de los fondos europeos.

"En Baleares el trabajo está hecho y el mar está mejor. Se ha demostrado que conservación y actividad pesquera pueden avanzar juntas cuando el sector participa en las decisiones. Lo que se pide ahora es que Europa reconozca este esfuerzo y que la territorialización, la insularidad y la cogestión tengan un peso real en la gestión de los recursos pesqueros", ha subrayado Simonet.

Baleares cuentan actualmente con más de un 40 por ciento de su superficie marina incluida en la Red Natura 2000 y con unas 67.000 hectáreas de reservas marinas pesqueras, que representan alrededor del 21 por ciento de las aguas interiores del archipiélago.

CAMBIOS FOCALIZADOS EN "SOLUCIONAR PROBLEMAS CONCRETOS"

Durante la reunión, Kadis ha explicado que la intención de la Comisión no es reabrir completamente la normativa pesquera europea, un proceso que podría prolongarse durante años, sino impulsar modificaciones focalizadas para solucionar problemas concretos y ofrecer respuestas con mayor rapidez al sector.

Entre otras cuestiones, la Comisión ha mostrado su disposición a trabajar en la simplificación de determinados aspectos del Reglamento de Control y a estudiar la situación de especies como la gamba roja y la cigala. Las comunidades mediterráneas habían solicitado también revisar el concepto de esfuerzo pesquero, avanzar en la modernización y descarbonización de la flota y eliminar la doble limitación de días y capturas que afecta a la gamba roja.

Kadis ha señalado igualmente la necesidad de avanzar en la modernización y descarbonización de la flota, favorecer el relevo generacional y continuar apoyando la pesca costera a pequeña escala.

En cuanto a las próximas posibilidades de pesca, el comisario ha recordado que lo que presente la Comisión Europea será una propuesta que posteriormente tendrá que ser negociada por los Estados miembros y ha advertido de que las modificaciones que requieren cambios del marco jurídico necesitarán más tiempo.

Simonet ha valorado la voluntad expresada por el comisario de mantener la cooperación con las comunidades mediterráneas, aunque ha insistido en la necesidad de que las propuestas planteadas durante la reunión se traduzcan en medidas concretas.