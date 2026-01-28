Simonet subraya en Menorca el apoyo del Govern al sector primario ante la nueva PAC

Simonet en una visita en Menorca - CAIB

MENORCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha desplazado este miércoles a Menorca para mantener diversas reuniones con representantes del sector primario de la isla y conocer de primera mano sus inquietudes y propuestas.

Así, el conseller ha mostrado su apoyo a las concentraciones convocadas por las organizaciones agrarias para mañana jueves, tanto en Menorca como en el conjunto de Baleares y ha revelado que asistirá a la concentración convocada en Ariany (Mallorca).

Simonet ha señalado que las reivindicaciones del sector "coinciden plenamente" con la preocupación que comparten ante el diseño de la nueva política agraria común "y los recortes presupuestarios que se están planteando desde Bruselas".

En este sentido, ha advertido de la incertidumbre que genera el nuevo planteamiento de los fondos europeos. "Cada vez más difuminados y mezclados con otros instrumentos financieros, lo que dificulta conocer con claridad de qué recursos dispondrán tanto el Ministerio como las CCAA", ha manifestado Simonet, quien ha explicado que estas preocupaciones ya se han trasladado a las instituciones europeas y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el que el Govern mantiene una constante interlocución.

El conseller ha subrayado que una de las principales reivindicaciones del Govern es que la nueva PAC y los reglamentos que se deriven de ella reconozcan de manera explícita la insularidad y cuenten con una dotación presupuestaria adecuada. "Una cuestión especialmente relevante en el caso de Menorca, que sufre una doble insularidad", ha puntualizado.

En este contexto, ha remarcado que el sector agrario y la administración deben avanzar conjuntamente en el diseño de las políticas agrarias y "deben ir juntos para dar respuestas eficaces y para que el sector salga beneficiado".

Por otra parte, en relación con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el conseller ha recordado que los grandes tratados internacionales de libre comercio siempre tienen efectos sobre la agricultura europea.

No obstante, ha señalado que, en el caso de Baleares, el impacto sobre los productores locales será muy limitado, ya que la liberalización afecta principalmente a productos que no tienen un peso relevante en el archipiélago. En cualquier caso, Simonet ha defendido que estos acuerdos refuerzan la estrategia que sigue la Conselleria junto con el sector primario de apostar por la diferenciación, la calidad y el valor añadido.

"La proximidad y el origen de nuestros productos son características fundamentales para llegar al consumidor, ya que son los rasgos diferenciales frente a las grandes producciones que pueden venir de fuera", ha afirmado el conseller. Asimismo, ha destacado la importancia de reforzar la presencia de estos productos en los mercados europeos y de orientarlos a segmentos de consumidores que valoran especialmente la calidad, la trazabilidad y el territorio.

Simonet se ha reunido por la mañana con la Denominación de Origen Protegida Queso Mahón-Menorca y su nuevo presidente, Julio de Olives. Posteriormente, acompañado por la consellera insular de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull, ha visitado el barranco d'Algendar.

Está previsto que por la tarde visite la Cooperativa del Camp Menorquí y mantenga una reunión con la junta directiva de la Federación Agraria y Ganadera de Menorca (Fagme), con el objetivo de continuar reforzando la colaboración entre la administración autonómica y el sector.