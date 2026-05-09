El Sindicat de Llogateres de Mallorca se estrena pidiendo al Govern que declare Baleares zona tensionada. - SINDICAT DE LLOGATERES DE MALLORCA

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El recién creado Sindicat de Llogateres de Mallorca se ha presentado este sábado ante unas 160 personas en Palma y lo ha hecho reclamando al Govern como primera y urgente medida declarar Baleares como zona tensionada y poder limitar así los precios de los alquileres.

En un acto en Cine Ciutat, el nuevo colectivo ha avanzado que el próximo 20 de mayo convocará una asamblea abierta (18.30 horas) en el IES Josep Maria Llompart de Palma.

El sindicato, según han explicado, nace con el objetivo de articular una respuesta colectiva y organizada ante la escalada de precios y la precariedad que sufren miles de personas en Mallorca.

También ha explicado de la importancia de organizarse para hacer frente a los abusos de la especulación de rentistas, grandes tenedores y fondos buitre.

En el acto, presentado por el periodista Josep Salmeron, han participado Cristina Vaquer y Òscar Martínez, miembros del grupo motor de la nueva organización, y Núria Comerma, integrante del Sindicat de Llogateres de Cataluña, de la Confederación de Sindicatos de llogateres y de la Internacional Llogatera, haciendo tareas de relaciones políticas, de organización y de extensión y Gerard Mena, miembro del Sindicato de Locatarias de Barcelona.

Al inicio de la presentación, se ha proyectado un video donde los sindicatos de varias ciudades han dado la bienvenida a la nueva organización.

Vaquer ha destacado que a pesar de que los alquileres son de los más altos de España, el Govern se ha negado a declarar el archipiélago zona tensionada. "300 ciudades con los precios de los alquileres más bajos que Mallorca ya han limitado el precio de la vivienda", ha afirmado.

Martínez, por su parte, se ha referido a la necesidad de concienciarse frente a las políticas rentistas y especuladoras que tanto afectan al acceso a la vivienda y al día a día de las personas.

"Sabemos cuál es la diferencia, pero también necesitamos que sean parte de la solución, con precios asequibles, sin especular y respetando los derechos de arrendatarios", ha añadido refiriéndose a los pequeños propietarios.

Núria Comerma ha explicado diferentes experiencias y ha advertido que aunque parezca impensable que el Govern regule los precios, en Cataluña hace unos años también lo parecía. "No hay nada imposible cuando la gente nos juntamos y nos damos cuenta del poder que tenemos", ha asegurado.

Gerard Mena, del Sindicat de Llogateres de Barcelona, ha explicado que se ha ganado una huelga de alquileres a uno de los más grandes tenedores de Cataluña y de España, en referencia a CaixaBank.