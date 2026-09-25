El Sindicato de Periodistas de Baleares acusa director de IB3 de "intimidar" a sus profesionales y pide su dimisión

Concentraciones de los trabajadores de IB3 por las declaraciones de Codony. - COMITÉ DE EMPRESA DE IB3

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) ha apuntado que las declaraciones del director general de IB3, Josep Codony, constituyen una forma de "presión" sobre la redacción del ente público y tienen como objetivo "intimidar" sus profesionales.

La organización sindical se refiere a la intervención de este jueves del responsable de IB3 en la Comisión de Contron de la Radiotelevisió Illes Balears del Parlament, en la que reconoció que "cambió" una noticia de una redactora por un supuesto tratamiento "partidista" de la información sobre la cadena humana en es Trenc.

En un comunicado, el SPIB ha señalado que sus declaraciones "no son gratuitas" ya que, más allá de "tapar la mala gestión" y la "manipulación" que hizo su equipo de la noticia, se "señala públicamente a la periodista" que elaboró inicialmente la noticia que después se modificó.

Por eso, han acusado a Codony de "vulnerar la independencia profesional" y envíar un mensaje de "amenaza" a toda la redacción, puesto que cualquier periodista que elabore una información que "no guste a la dirección puede ser expuesto, desacreditado y cuestionado públicamente".

"Con esta actuación contribuye a crear un clima de presión y temor a posibles represalias dentro de la redacción de un medio público y puede comprometer la independencia de los profesionales, junto con el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural y rigurosa", han recriminado.

El sindicato ha argumentado que el hecho de que haya una dirección no comparte el tratamiento de una pieza informativa, "no le permite manipular el contenido, ni sustituirlo por una versión sesgada". "Cualquier modificación tiene que estar fundamentada en criterios periodísticos, transparentes y verificables", han recalcado.

Por estos motivos, han expresado su apoyo a la periodista afectada y se han puesto a su disposición para estudiar posibles acciones legales y profesionales ante unas manifestaciones que "pueden afectar su honor y su reputación profesional".

El SPIB ha exigido la dimisión de Codony y ha reclamado a la dirección de IB3 que garantice la autonomía de los profesionales y el respeto por los criterios periodísticos, al tiempo que pide que el Parlament y los órganos de control de IB3 2valoren la gravedad de sus declaraciones".

CONCENTRACIONES EN IB3 POR LA "FALTA DE RESPETO" DE CODONY

Por otro lado, los trabajadores de IB3 se han concentrado este viernes para evidenciar la "falta de respecto" de Codony hacia el trabajo de los periodistas del ente y hacia el comité de empresa.

La plantilla considera "vergonzosa" la comparecencia del responsable de IB3, ya que defendió que la directora de Informativos hubiera "manipulado" la noticia de la manifestación de es Trenc.

"En realidad, la modificación de la directora sirvió para maquillar la aparición polémica de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, en medio de la manifestación y para hacer desaparecer declaraciones de bañistas que ponían en entredicho la versión oficial de las pintadas aparecidas a los búnkeres de la playa", han mantenido.

El comité de empresa ha lamentado que se ataque a la persona encargada de hacer aquella información por el simple hecho de "haber hecho trabajo en el departamento de comunicación de un partido político en el pasado".

"Todos los periodistas de IB3 son profesionales y trabajan con rigor y criterio, vengan de donde vengan y hayan trabajado donde lo hayan hecho. El comité considera intolerable esta falta de respeto que, al fin y al cabo, es un insulto hacia todos los trabajadores", han mantenido.

Los trabajadores también han censurado la "irresponsabilidad" de Codony en sede parlamentaria al insinuar que el comité de empresa "no trabaja lo suficiente en el proceso de integración", por lo que los representantes de la plantilla invitan al director general a "formar parte de las negociaciones para ser consciente de todo lo que se está haciendo".