El Sindicato de la Vivienda de Palma atiende 90 casos, la mayoría relacionados con el alquiler

Archivo - Manifestantes portan pancarta con lema 'Stop desahucios'. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de la Vivienda de Palma ha atendido en lo que va de curso 2025-2026 90 casos, la inmensa mayoría relacionados con subidas de precio del alquiler y finalizaciones de contrato.

Según la información de la organización difundida a través de las redes sociales, en este periodo se han atendido 78 casos relaciones con alquileres, una docena por okupación, así como un desalojo con una de las conocidas como 'empresas de desokupación'.

Es la primera vez que el sindicato elabora un balance cuantitativo, aunque fuentes de la organización han explicado a Europa Press que respecto al curto anterior han subido notablemente los casos relacionados con alquileres.

En relación a las problemáticas con alquileres, 67 tienen que ver con finalizaciones de contratos y 45 por subidas de la renta. También se han atendido 38 casos pendientes de la prórroga, 25 acosos por parte de los propietarios y una decena relacionados con alquileres de habitaciones.

Al mismo tiempo, el sindicato ha atendido casos relacionados con alquileres de temporada (6), impagos (6), estafas (5), cortes de suministros (5) y reclamaciones por no devolver la fianza (4).