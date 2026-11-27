Trabajadores de la sanidad privada, en una protesta. - UGT

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, SATSE y USAE han firmado este viernes un preacuerdo para desbloquear el nuevo convenio colectivo de la sanidad privada en Baleares, con una subida salarial del 12 por ciento.

El nuevo convenio, según han informado en un comunicado, contará con una vigencia de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2029.

Aunque su entrada en vigor general se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), las partes han acordado que las mejoras económicas se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

La responsable de Sanidad Privada de UGT Baleares y portavoz del resto de organizaciones sindicales, Tere Sánchez, ha valorado el acuerdo, fruto de la "persistencia" en la mesa de negociación, aunque ha advertido que mantendrán una actitud vigilante durante la redacción del articulado definitivo.

En detalle, el preacuerdo contempla subida salarial garantizada y pago de atrasos distribuido en cuatro anualidades del 4 por ciento en 2026, 3 por ciento en 2027, 2,5 por ciento en 2028 y 2,5 por ciento en 2029.

Según han explicado, para garantizar el cobro efectivo de la revisión correspondiente al ejercicio actual, se ha fijado el 31 de marzo de 2027 como fecha límite improrrogable para que las empresas liquiden los atrasos generados.

PROTECCIÓN SALARIAL Y MEJORAS SOCIALES

En materia de estructura retributiva, el preacuerdo mantiene la redacción actual de la cláusula de compensación y absorción, pero introduce una salvaguarda clave para el personal sanitario del Grupo Profesional II, que queda excluido del límite de los 33.000 euros.

Asimismo, el texto incorpora avances en conciliación y reconocimiento a la trayectoria profesional. En relación a las vacaciones, a partir de 2027, la plantilla sumará un día adicional de descanso por fidelización al alcanzar los 13 años de antigüedad en la empresa, llegando hasta un máximo de 34 días según la escala del convenio.

Además, se crea un permiso de hasta 24 horas anuales (sin límite diario) para pruebas diagnósticas que requieran sedación bajo prescripción médica especializada, quedando excluida la sedación mediante medicación oral.

Además, se consolidan los criterios de la Comisión Paritaria relativos a permisos por fallecimiento, hospitalización y reposo domiciliario.