Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se desbloquea la negociación de la carrera profesional

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO, CSIF y USO han exigido la convocatoria urgente de la Mesa del Sector Público Instrumental ante la paralización de la negociación de la carrera profesional en el sector público instrumental, así como el "incumplimiento reiterado" de los compromisos adquiridos den el pacto de legislatura.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han advertido de que están valorando el inicio de acciones públicas y movilizaciones si no se produce, "de manera inmediata", la convocatoria de la Mesa y el desbloqueo efectivo de la negociación.

Según han criticado, la Administración de la Comunidad Autónoma "continúa sin dar respuesta ni ofrecer información" sobre el estado de unas negociaciones que, han sostenido, se encontraban avanzadas.

"Esta falta de interlocución supone una grave falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras del sector, así como hacia las organizaciones sindicales que los representan", han lamentado.

Los sindicatos firmantes consideran "inaceptable" este "bloqueo injustificado", especialmente en lo que respecta a la implantación de la carrera profesional, a su entender, una reivindicación histórica y un derecho clave para la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento del desempeño profesional en el sector público instrumental.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales han exigido la convocatoria urgente de la Mesa, información "clara y actualizada" sobre el estado de los acuerdos pendientes, la reactivación inmediata de las negociaciones y la firma y puesta en marcha de la carrera profesional "sin más dilaciones".

"Si la Administración no mueve ficha de forma inmediata, los sindicatos actuarán en consecuencia y trasladarán este conflicto al ámbito público", han concluido.