Los sindicatos de la concertada recriminan a Educación la convocatoria de una reunión "sin preparación y con mala fe"

Representantes de los sindicatos de la escuela concertada. - STEI

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada de Baleares han recriminado a la Conselleria de Educación y Universidades la convocatoria de una reunión "sin preparación y con mala fe".

Así se han expresado un día después de que el departamento dirigido por el conseller Antoni Vera anunciara la convocatoria para este próximo jueves de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, en la que está previsto que se revise el acuerdo marco y se incorporen nuevas condiciones laborales a partir del curso 2026-2027.

USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO, que la mañana de este martes habían convocado una concentración frente a la Conselleria para protestar por el "abandono" de la administración hacia la educación concertada, han considerado que las formas en las que Educación anunció la reunión es "una clara muestra de mala fe y falta de respeto institucional".

"Este tipo de actuaciones, hechas con premeditación y sin ninguna voluntad real de preparación ni de trabajo riguroso, no ayudan a generar confianza ni a construir un espacio de diálogo serio", han señalado en un comunicado.

El profesorado de la concertada, han defendido, necesita un proceso negociador que sea "estable, calendarizado y con contenido real", algo que no ha sucedido durante los meses en los que la Conselleria "ha evitado abordar la revisión y la financiación de los compromisos pendientes del acuerdo de 2023".

También han acusado al departamento de Vera de "bloquear" el inicio de la negociación de un nuevo acuerdo que permita mejoras laborales y una equiparación real con la enseñanza pública.

Las organizaciones sindicales han exigido que en la Mesa se afronte "con rigor y voluntad política" el cumplimiento de los acuerdos firmados y se establezca un calendario de negociación de un nuevo pacto que garantice un "trato respetuoso" hacia el sector.

"Es necesario demostrar con hechos que hay voluntad de negociar con seriedad y poner fin a meses de bloqueo y desprecio institucional", han zanjado.