Los sindicatos denuncian un nuevo plantón de las patronales para negociar el convenio autonómico de las 'escoletes'

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' por la jornada de huelga general en el sector. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI han denunciado públicamente que las patronales no se han presentado a la segunda reunión para iniciar la negociación del convenio autonómico de las educadoras de las 'escoletes'.

En una rueda de prensa, las organizaciones sindicales han acusado a las patronales Ceceib y Pimem Escoletes de "bloquear intencionadamente" la negociación y al Govern de hacer "seguidismo" de esta actitud.

Según los mismos sindicatos, las patronales no han acudido a la reunión, convocada hace una semana, alegando que sí participarán en un encuentro con las Consellerias de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y de Educación y Universidades el próximo 25 de mayo.

Así, han reclamado predisposición tanto a las patronales como al Govern y han advertido de la posibilidad de que convoquen nuevas movilizaciones o una huelga si no se avanza en la negociación.